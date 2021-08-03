【東京奧運】港隊陳仲泓傍晚出戰110米欄初賽　4年前毅然辭去藥劑工作圓奧運夢

▲ 陳仲泓（中）與跟田總主席兼領隊關祺（右）及個人教練陳沛（左）合照。（香港田徑總會提供）

東京奧運田徑項目上周五（30日）展開，港隊田徑代表陳仲泓（Arenas）今晚6時34分將在新國立競技場登場，出戰男子110米欄初賽，亦是香港首位男子運動員參加奧運會跨欄項目。

Arenas被編排於第4組初賽出場，同組將有多名世界名將，包括來自中國31歲、2014年和2018年亞運冠軍跑手謝文駿；上屆里約奧運銀牌得主、西班牙的Orlando Ortega以及世青銅牌日本運動員泉谷駿介等。

現年30歲的Arenas在9年前大專畢業後當上配藥員，常於放工後練跑，並於2015年首次打破110米欄香港紀錄，時間為14秒15，隨後將紀錄推前至14秒13。

他在2017年決定投入全職訓練，當時只以亞運為目標，並在2018年以13秒74打破香港紀錄，至今尚未有人再度打破。在今年7月初，因港隊競走代表程小雅藉奧運排名入圍，騰出外卡予田徑男將征奧，最終落在積分賽最佳的陳仲泓手上。

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責任編輯：陳子謙