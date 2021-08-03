【筆迹探秘】首位港產華裔筆迹專家透露字迹玄機　有客人誤解筆迹分析是廟街測字問前程

▲ 筆迹專家林婉雯認為，筆迹分析對我們的日常生活、人際關係都很有幫助，所以愈多人認識就愈好。

香港運動員在今屆東京奧運表現出色，向全世界證明港人實力不容小覷。其實在我們身邊、在不同範疇中，都有港人在發光發熱，並且在國際上佔有重要一席，正如港產兼首位華裔筆迹專家林婉雯（Maria）。

多年前轟動全港的陳振聰案件，因涉及偽造遺囑，筆迹鑑定專家亦有協助調查。當人人都在討論陳振聰是否有罪時，林婉雯的眼光卻放在那些筆迹專家身上，從而開啟了她的「筆迹之路」。

▲ 林婉雯為首位華裔筆迹專家，她更同時修讀心理學，豐富自己的專業能力。（陳國峰攝）

現在已為英國筆迹專家公會（The British Institute of Graphologists）認可、可執業的筆迹專家林婉雯，原來當年的啟蒙來自心理學、催眠治療課程中的一節「Handwriting & Analysis」。從對筆迹分析的好奇開始，她一步步找尋更多相關資訊，最後更越洋赴英拜師，花了3年時間學習、考試，終成為一位專業的筆迹專家。

成為專家之路殊不簡單，不過Maria學成之後最想做、也做得最多的事，卻不是接分析案子做獨市生意，而是辦講座、做工作坊導師，將所學與人分享。

筆迹分析對我們的日常生活、人際關係都很有幫助，所以愈多人認識就愈好。

一個筆迹分析的案子收費幾千元，縱然寫報告是項勞費精神的作業，倒也是文書性質。相較之下，進行各種形式的活動花的體力、心血、時間更多，報酬卻相當微薄。Maria對於推廣筆迹知識的付出，令人更是欣賞。

▲ 筆迹專家的工具相對簡單，包括放大鏡、間尺和量角器。（受訪者提供圖片）

新書助讀者了解自己

去年停辨的書展，今年順利舉行。Maria也在此期間出了新書，自前年第一次寫書，已經累積3本作品。新書貫徹過去的設計風格，充滿文青氣息。原來這次團隊花了不少心思在封面設計，Maria指：「中、英文書名排列在封面的4條邊上，印刷字體中更夾雜不同的手寫字體，喻意我們在不同的環境中，會有不同的性格表現，那麼真正的『我』又藏在哪裏呢？正好配合書的中文名『我是誰？』。」訪問當天Maria更分享一個好消息：「我的第一本書《你有多久沒寫字？原來筆迹能反映你的個性！》剛拿了出版雙年獎。」

Maria在4年前學滿師下山，幾年來身邊的朋友都成為她的練習個案，本以為面對客人可以駕輕就熟，卻出現不少意料之外的問題。

初時大家對筆迹分析都不太認識，甚至會有誤解，以為和廟街上的測字差不多，問我運程。那時真的有不少客人對我說：「最近很倒楣，想看看有甚麼問題。」，或在A4紙上寫一個大字，就打算讓我分析。

Maria邊說邊笑得開懷，當時卻是哭笑不得。誤會源於不認識，這也是Maria銳意推廣筆迹分析的原因。「因為我覺得這件事很有用，很幫到自己。所以希望大家都能認識一點基本的理論，影響更多的人、幫到更多的人。」Maria坦言講座、工作坊等的活動只足夠讓人明白筆迹分析的基本。

但一些最基本的技巧，已能化解不少生活上的問題，例如親子之間的緊張關係、朋友之間的問題，或是同事之間的一些不必要誤會等。

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練字可改變性格心態

小至今天的心情如何，大至性格是否適合去海外留學，都可以從筆迹中窺探。過去就有不少家長拿着小朋友的字來問個性、潛質等，近年則多了詢問孩子是否適合留學外地。Maria分享曾有一個學生因為身邊朋友大多到海外升學，便央求父母讓她去。「那一次父母和學生都在眼前，我知道她本人想去，所以說的時候特別注意語氣、言辭，但她聽了報告後還是哭了出來。」Maria解釋：

如果要針對一個問題去分析，就會從不同方面去考慮。例如海外留學，我們會考慮當事人的自信心、獨立能力、毅力等。

將心比己，若被一位專家指出自己的性格不夠獨立、欠缺堅毅，感覺必定相當難受。對一個年輕人來說，殘酷之餘也有點過早定論。

所以我們不只是找出當中的問題，同時會根據他們的意願，教他們通過練字去改善。像剛才那個留學的例子，我教她寫好「T」去增強自信。學生回家非常努力練字，連媽媽也說未看過她這麼認真、堅持。3個月後再看，她的字已有改變，心態也是。

看來練字除能修心養性，更能改變心性。難怪常說字如其人，既然人會改變，字也自然會變，甚至當字練得好，人也變得更好。

▲ 婉雯為電視劇《刑偵日記》擔任顧問，負責當中關於筆迹分析的部分。（受訪者提供圖片）

任電視劇《刑偵日記》顧問

筆迹研究的是手寫字，但現在是視覺圖像為主的年代，再加上電子教育成為趨勢，要大家拿起筆寫字已經不容易，還談研究，似乎更是乏人問津。

筆迹專家Maria卻始終致力推廣宣傳，希望大家都能學到筆迹分析的一招半式，應用在日常生活中，助人助己。就在今年，Maria將筆迹分析帶進公仔箱，讓更多人接觸、認識。

正在電視播映中的劇集《刑偵日記》，主角正為筆迹專家，通過自身專業破解案件，而Maria就是這部電視劇的顧問。「參與拍攝很辛苦但亦很有趣，親身試過才知道要成就一部劇，背後動用的人力物力、時間、心機都非常多！」

在劇本誕生之前，製作團隊就已向Maria進行過大大小小的諮詢。

他們先向我了解筆迹分析是怎樣的一回事，基本理論、實際例子等，之後再構思劇本。從第一次見面至完成劇本，花了差不多一年多的時間。

親臨現場演員背上寫字

作為一套以筆迹專家為主角的電視劇顧問，Maria的重要性毋庸置疑，工作量也同樣重。不只在初期負責講解、過程中不斷解答問題，甚至在拍攝現場也要親身上陣。

如有一幕兇手在受害人背後寫字，那個字就由我去寫。

過去是看字再分析當中性格，這次卻是根據性格反向設計相應的字體。問Maria難度是否更大，她卻笑言：「難的不是這個位，反而是現場寫字遇到的問題。」原來拍攝現場侷促，用來寫字的不是筆而是唇膏，加上寫在演員的皮膚上，汗水加上油脂，令效果一直難以維持。「這個經驗真的非常難忘。」

記者：王嵐