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【母乳餵哺】衞生署響應國際母乳哺育周　籲社會各界支持母乳餵哺　

社會 13:24 2021/08/03

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今年「國際母乳哺育周」的主題為「保護哺乳，責任共擔」。（政府專題網站）

衞生署呼籲社會各界積極推廣、維護及支持母乳餵哺，以響應「國際母乳哺育周2021」。全球超過170個國家於每年8月的第1個星期慶祝「國際母乳哺育周」。

食物及衞生局局長陳肇始教授今日（3日）表示，今年「國際母乳哺育周」的主題為「保護哺乳，責任共擔」，希望藉此加強各界別攜手合作支持母乳餵哺。這理念與政府多管齊下推動和鼓勵母乳餵哺的政策方向一致。

陳肇始教授強調，社會各界的積極參與能締造母乳餵哺友善環境，縱使部分政府服務在過去超過一年半以來受到2019冠狀病毒病疫情影響，政府將會繼續鼓勵社會各界人士進一步推廣、維護及支持母乳餵哺。

政府一直透過醫療機構、醫護人員、地產發展商、僱主、家庭成員、社區團體、配方奶業界等推動和支援有關政策，包括實行《香港配方奶及相關產品和嬰幼兒食品銷售守則》。陳肇始表示，政府會繼續鼓勵業界遵守《香港守則》，制訂符合《香港守則》的銷售行為，以維護母乳餵哺及提倡適當使用嬰幼兒配方奶。

另外，自「國際母乳哺育周2019」慶祝活動以來，衞生署已推行了一系列推廣母乳餵哺的工作策略。隨着署方轄下三間母嬰健康院（西營盤、九龍城和油麻地母嬰健康院）於2019年8月獲認證為「愛嬰母嬰健康院」，衞生署自今年3月亦已為另外五間母嬰健康院展開認證程序，以支持及便利母乳餵哺。

「母乳GPS」應用程式亦已於去年9月面世，提供全港超過430個育嬰室最新資料，方便家長掌握母乳餵哺設施的位置。同時，現屆政府亦已透過法例支持和保護母乳餵哺，包括延長法定侍產假至五天、將法定產假由10個星期延長至14個星期和修訂《性別歧視條例》以禁止對餵哺母乳女性的歧視和騷擾。

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責任編輯：曾卓鋒

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