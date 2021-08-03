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【星二代學校】楊卓娜女兒播道小六畢業影全家福　三姊妹感情融洽細女視家姐為榜樣

中小學 14:08 2021/08/03

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楊卓娜細女楊舒然播道書院小六畢業，一家五口齊齊影全家福。

43歲靚媽楊卓娜於2009年與「廣告燈箱大王」楊志翹結婚，同年誕下女兒楊舒然（豹豹），一躍成為3女之母，皆因楊志翹早年喪妻，遺下2名女兒舒婷和舒雅，楊卓娜欣然接受做後母，並教導3名女兒相親相愛，豹豹更視家姐為榜樣。轉眼間豹豹已小學畢業，日前一家五口去拍攝靚靚全家福。

就讀位於將軍澳直資學校播道書院的豹豹，上月舉行了小學畢業典禮，更手持媽媽捱通宵親手製的畢業布公仔，獲網民大讚精緻。近日一家五口到影樓拍攝畢業相兼全家福，豹豹都有帶同公仔影相。

楊卓娜一家五口好有愛。（facebook圖片）

卓娜在社交網站分享了該輯家庭照，可見一家五口相當幸福，同父異母的三姊妹更是感情深厚，其中一幅三姊妹合照，大家姐舒婷企中間，二家姐舒雅、細妹豹豹左右緊抱，露出自然的笑容。而媽媽卓娜在一家人的合照中，亦顯得相當年輕，保養得宜。

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家庭有愛 姊妹關係融洽

三姊妹的年齡分別為25、21和12歲，差距頗大，但三姊妹相處全無隔膜，楊卓娜曾接受訪問稱，首先要家庭有愛，女兒受感染下自然會愛大家。而大家姐舒婷在維繫三姊妹的關係上，擔當了重要角色，因舒婷性格開朗，兩位妹妹比較內向，舒婷一有空就帶妹妹出去玩。

三姊妹friend過打band！（facebook圖片）

細妹豹豹與二家姐的感情也特別好，因兩人共同經歷學生時期，返學放學時間相近，經常一起在家，豹豹更視二家姐為榜樣，卓娜形容兩人簡直是「糖黐豆」。

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播道功課量適中計分全面

豹豹就讀的播道書院創校於2006年，是直資龍校，中、小學部設於同一校舍。卓娜曾指出該校不主張抄寫及死記硬背，最重要讓學生明白課堂內容，配以適量功課，且計分全面，包括功課分、課堂表現及老師印象分等多個細項，對小朋友整體發展較好。

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播道書院推行「人人皆資優」政策，鼓勵學生發展多元興趣，提升學生自信。卓娜認同學校的教學理念，更盛讚校長有愛心，當小朋友是家人，令小朋友在學校讀得開心。

現時播道書院正開放小一入學申請，截止報名日期為8月5日，詳情即睇【下一頁】

同場加映︰英華書院首名DSE狀元　教師爸媽身教自律︰要盡學生責任

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責任編輯︰林綺玲

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