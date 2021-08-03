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【風光背後】運動員奪獎背後長期訓練的辛酸　手腳長滿老繭水泡小腿嚴重靜脈曲張

健康 15:25 2021/08/03

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運動員奪獎背後辛酸。

台上1分鐘，台下10年功，運動員奪獎背後，都有不為人知的辛酸。長時間的訓練，運動員都累積了不少傷患。舉重、體操、羽毛球選手佈滿老繭、水泡已成常態，單車選手嚴重靜脈曲張；游泳選手、賽艇選手雙手充滿皺摺，各種傷勢令人心酸。

舉重選手

剛為菲律賓取得歷史首面奧運金牌的舉重選手Hidilyn Diaz日前接受媒體訪問時，公開了自己雙手。從相片可見，她的雙手有新、舊傷口，而且有非常多因磨擦及負重而成的老繭和水泡。她亦表示，身上還有更多肉眼看不見的傷口。

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賽艇選手及游泳選手

曾奪兩面奧運金牌的英國賽艇選手Alex Gregory，公開過練習後的照片。雙手因長時間戴著入水的手套練習，導致嚴重皺摺，且滿手傷痕。

荷蘭的奧運金牌泳手Maarten Van Der Weijden亦試過游畢163公里後，雙腳因長時間浸在水中而嚴重皺摺。當時他白血病痊癒後，為了癌症慈善機構籌募研究經費，挑戰在11個城市展開游泳巡迴賽，令人欽佩。

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羽毛球選手

奪東京奧運羽毛球男單銀牌的諶龍，亦被公開腳掌上的血泡。中國羽毛球協會主席張軍表示，諶龍在比賽晉級過程中腳底磨起大血泡，但仍一直拼搏。從相片可見，他的腳上除了已放出泡液的大血泡，亦有厚繭。

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體操選手

於東京奧運代表加拿大的體操運動員Ellie Black及荷蘭的Lieke Wevers亦曾公開雙手的傷勢。可見二人的雙手都因為長期練習，而長滿水泡和繭。之後練習又磨至老繭掉落而流血，雙手鮮血淋漓，不斷循環。

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單車選手

單車選手Janez Brajkovic曾公開過比賽後雙腿的狀態，可見他嚴重脫水。而另一單車手George Hincapie於2011年完成環法單車賽後，亦被拍攝到小腿上有嚴重靜脈曲張。

而曾奪2012奧運銅牌的Robert Forstemann，其大腿亦不合乎常理地粗壯，因為為了增加爆發力，他經常訓練腿部力量。

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責任編輯：羅嘉欣

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