【東京奧運】2名長跑選手準決賽感人一幕　絆倒後互相攙扶並肩走到終點

▲ 2名長跑選手於800米準決賽上演感人一幕

東京奧運進行得如火如荼，比賽擂台上更上演一幕幕精彩、感人的時刻。在周日（1日）的男子田徑800米準決賽中，美國選手Isaiah Jewett和波札那選手Nijel Amos跑入最後一個彎道時發生碰撞，二人相繼跌倒。惟他們並沒責怪對方，而是搭著對方的肩膀，一起走到終點。

27歲波札那選手Nijel Amos曾於2012年倫敦奧運800米田徑賽事奪得銀牌，24歲美國選手Isaiah Jewett亦專攻800米田徑賽事。據美聯社報道，8月1日比賽期間，二人準備跑向最後一個彎道時，Isaiah Jewett正領先Nijel Amos。但他似乎被自己絆倒，而後腳似乎撞到Nijel Amos，令對方隨之倒下。當其他選手高速跑向終點時，他們站起來，扶起對方，摟著對方，然後一起慢慢跑向終點，總共花了超過2分38秒。縱然比首名衝刺的選手落後54秒，但他們認為自己選擇正確。

點擊圖片看二人跌倒後，重新起來的過程：

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被別人絆倒的波札那選手Nijel Amos憶述，當時Isaiah Jewett對他說「對不起」（Sorry），他則回覆說「沒關係」（It’s OK, man.）。Isaiah Jewett表示：「不管有多崩潰，你最終必須成為一個英雄。」他認為「這是英雄所做的事」，展示了人性，並展示了他們是好人。雖然失落獎牌，但他認為意外難避免，而自己對比賽只有一個原則：完成比賽。

能夠踏上奧運舞台，Isaiah Jewett已很開心，他說：

我非常幸運，因為能夠來到這裡的人不多。我必須活在當下，而不是剛剛事發（跌倒）那一刻。我能夠走上這個舞台，向你們展現自己，這就是我想繼續做的事，展示我是誰。如果今天還不是時候，我明天再試一次。這不會阻止我嘗試成為英雄。

Nijel Amos也很欣賞對方的態度，他受訪時表示：「跌倒時我們感受到複雜的情緒，但我們因情感而結連。」經上訴後，Nijel Amos重獲決賽資格，本周三（4日）還有一次上場機會。

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責任編輯：羅嘉欣