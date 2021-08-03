【家居意外】歲半仔額頭撞傷腫痛爆喊　楊思琦呻可憐︰好大條傷痕【附撞傷急救法】

▲ 楊思琦的1歲半細仔日前不小心撞傷額頭，還留下一道疤痕。

小朋友活潑好動，即使家長金睛火眼注意他們的安全，有時亦難免發生家居小意外。藝人楊思琦的1歲半細仔日前不小心撞傷額頭，額頭腫脹，還留下一道疤痕，令楊思琦大感心痛。

楊思琦即將於8月7日生日，準備踏入43歲。她當年未婚生女，囡囡楊卓穎（Krystal）今年已9歲，直至她2019年宣布與圈外男友於美國結婚，並於去年2月誕下細仔Kody。思琦曾在節目上稱因丈夫是圈外人，她不願透露另一半身份，只希望可以保護他所以不多談。

▲ 兩孩媽媽楊思琦努力賺錢，撫養一對子女。（楊思琦IG圖片）

額頭留一吋長疤痕

雖然未見丈夫的真身，但身為兩孩之母的楊思琦一直努力賺錢養家，撫養一對子女。她不時在社交媒體分享與子女的生活點滴，昨日（2日）她在IG上載了一段由相片輯錄成的短片，表示1歲半的細仔Kody撞到頭，寫道︰

好大條傷痕！大額頭腫了！可憐！

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從相片可見，Kody的額頭腫起，還有一道約一吋長的瘀傷。Kody似乎痛極大喊，仍眼有淚光，還流著兩行鼻水。楊思琦見到囝囝慘樣，一定很心痛。圈中人如陳敏之、麥雅緻等都有留言慰問。另有網民指Kody變成「哈利波特」，楊思琦回覆疤痕的位置一樣，不過並非閃電狀。

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中醫：撞傷即日用冷敷

註冊中醫師馬琦傑早前接受訪問時指出，小朋友撞傷後，皮膚下的微絲血管爆裂。冷敷能使血管收縮，有助減輕痛楚、止血及消腫。撞傷後首2至3小時，可用冰敷10分鐘，冰和水的比例是1︰1，用毛巾包住輕按撞瘀的地方。他提醒家長別一開始就用力搓揉撞傷處，這樣會讓血管不容易凝血，反而造成血腫情形更厲害。

撞傷第2至5日用熱敷

而在撞傷後2至5日內，血液會滲到皮膚底層，形成積血瘀傷，瘀痕會呈現紫藍色，周邊出現微黃。此時開始用熱敷，促進局部血液循環及血塊吸收，約一星期後便會完全消退。熱敷可用雞蛋煮熟，用毛巾包好，慢慢輕按5至10分鐘，1日2至3次，有助提升血液循環。

家長要注意，若小朋友撞傷後出現昏倒、持續嘔吐、走路不穩、意識不清等情況，一定要從速求醫。家長亦要留意孩子有否骨折問題，骨折的徵狀都包括腫痛，還有彎曲情況，不願移動等。如有疑問，請帶小朋友到醫院檢查。

跌打酒藥油不適合幼兒薄弱皮膚使用，一般撞瘀可以用純當歸油按摩一下，而當歸有瘀痛及活血作用 。

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責任編輯：王明芳