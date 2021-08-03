【金牌故事】東奧5000個獎牌由電子垃圾煉成　大會呼籲運動員：不要咬獎牌

▲ 東京奧運會組委會呼籲運動員不要做出咬獎牌的舉動。

奧運選手獲獎一刻充滿喜悅，咬金牌留影更是不少運動員的指定動作。不過，日本官方近日卻公開呼籲運動員切勿啃咬獎牌，原因是這些獎牌都是以廢棄電子設備煉成，引來網民笑稱「咬獎牌猶如咬廢料」。

東京奧運會組委會近日在Twitter發帖提醒所有運動員，東奧獎牌是不能食用。原因是這些獎牌是由日本電子回收物提煉而成，因此官方呼籲運動員不要做出咬獎牌的舉動，但就幽默稱，知道運動員仍會忍不住舔獎牌。

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近年電子污染問題嚴重，本屆東京奧運希望將Reduce（減量）、Reuse（重用）、RECYCLE（回收）設為目標，把環保意識引入賽事中。

因此，東京奧委會自2017年推出「東京2020獎牌計畫」，開始在日本全國開始回收舊電子垃圾，向市民募收廢棄手機、平板電腦、收音機及相機等，用作鑄造奧運獎牌。並在近7,000間郵局設置回收箱，鼓勵市民「清理家中廢物」之餘，還實行全民參與。

而由2017年4月到2019年3月兩年期間，活動一共募收到 621 萬部電子設備，當中包括二手手機、電腦、相機等，並從這些電子垃圾中提煉出32公斤黃金、3,500公斤白銀及2,200公斤青銅，鑄造出5,000面獎牌。

咬獎牌的指定動作，大概是由十九世紀美國加州淘金熱潮所帶起，目的是為測試獎牌是否由純金提煉而成。然而事實上，在歷屆奧運會中只有1921年瑞典斯德哥爾摩奧運會上的金牌，才是由純金打造。

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責任編輯：羅嘉欣