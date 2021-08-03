【涉性侵女童】涉企圖性侵不足10歲同居女友女兒　兼職貨車司機否認企圖強姦等共3罪受審

▲ 涉企圖性侵不足10歲同居女友女兒，兼職貨車司機否認企圖強姦等共3罪受審。（資料圖片）

現年30歲兼職貨車司機於2012至2016年期間，與女友及其所誕下之兩名女兒同住，期間涉於單位內兩度非禮及企圖強姦10歲以下女童，案件今（3日）於高等法院開審。控方開案陳詞指，被告涉於女童讀小四及小五時，親吻其嘴唇達1分鐘及非禮其下體，其後疑企圖強姦女童，事發時女童不足10歲。控方指女童直至小五上性教育課後才得悉性知識，最終於13歲時向社工透露事件才揭發案件。

被告現年30歲，被捕時為兼職貨車司機，被控兩項非禮罪，控罪指他於2012年1月1日至2016年5月31日期間，分別兩次猥褻侵犯10歲以下的女童X。另1項企圖強姦罪指被告於同時段內，於同一單位內企圖強姦10歲以下的女童X。

控方開案陳詞指，Y育有兩名女兒，Y與被告於2012年相識後成為情侶，當時兩名女兒X及Z均不足10歲。4人其後同住，直至2016年5月1日兩人分手，被告遷出單位。

控方指根據X向警方透露，當她讀小四時某天晚上7至8時，母親不在家，單位內只有她與胞妹Z及被告，Z在碌架床上，X則在母親的床上玩遊戲機。控方指被告突然走近及親吻X嘴唇兩次，過程中曾將舌頭伸入X嘴內達1分鐘。

X指於讀小五時某天下午時分，單位內只有她與被告，被告著X到客廳的櫃與梳化間的位置，被告蹲下後，要求X坐在其大腿上，被告用手指非禮X下體，X感到痛楚，被告其後停止，著X穿回衣物。

控方指X另向警方提及於小五時某天晚上7至8時，當時母親外出買東西，X坐在梳化上看電視，被告要求X站在梳化前，被告則坐在梳化上企圖性侵犯X，直至Z出現便停止。控方指被告曾向Z作出摸仿手槍及開槍手勢，並對Z提及手槍事宜，Z遂離開，被告亦著X穿回衣物。

控方指X表示就被告作出的行為並不願意及感到不舒服，由於X曾目睹被告作出暴力行為，並對母親Y作出威脅，X恐怕被告會對她施以暴力，及以為要服從被告的指示，故沒有向人提及事件及感受。

X讀小五至小六上性教育課時，才得知性器官及性行為的資訊。及至2019年12月，13歲的X因與男友的相處時問題而向學校社工作諮詢，期間提及於小三至小四時，遭被告數次用手非禮下體，最後一次更嘗試性侵犯她，社工遂轉介社署及後報警。被告其後被捕，警誡下稱「我無做過」。

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記者：林育慧