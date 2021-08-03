【新款口罩】H-PLUS X LINE FRIENDS預售8款口罩 必買10週年印花特別版【內附預訂連結】
休閒消費 13:36 2021/08/03
口罩品牌H-PLUS去年起獲LINE FRIENDS官方授權推出LINE FRIENDS MEETS H-PLUS的BROWN & FRIENDS主題口罩系列後，掀起搶購熱潮。今個夏天，為慶祝BROWN & FRIENDS10週年，H-PLUS更特別推出一系列萌爆BROWN & FRIENDS主題高防口罩，合共有8款，當中更包括10周年印花特別版口罩，以及首推的兩款MINI BROWN & FRIENDS中童口罩，即日起開放預售。
H-PLUS這次推出共6款成人款式（175mm）BROWN & FRIENDS主題口罩，包括有特別版的BROWN & FRIENDS 10週年印花、Varsity BROWN及Book Lover印花，其餘則有BROWN & FRIENDS森林印花、Have A Nice Trip及Ordinary Days印花，可因應不同場合自由配搭。
除時尚型格款式外，於香港製造的LINE FRIENDS MEETS H-PLUS高防口罩系列亦兼備ASTM Level 3及BFE+ PFE+VFE > 99%超高防規格，採用PET不織布，不悶熱，亦不含偶氮染料、致癌物及螢光劑等有害物質，讓大家戴得安心，即日起於網站預售。
記者︰黃依情