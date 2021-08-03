【新款口罩】H-PLUS X LINE FRIENDS預售8款口罩　必買10週年印花特別版【內附預訂連結】

▲ Book Lover印花款式（H-PLUS提供）

口罩品牌H-PLUS去年起獲LINE FRIENDS官方授權推出LINE FRIENDS MEETS H-PLUS的BROWN & FRIENDS主題口罩系列後，掀起搶購熱潮。今個夏天，為慶祝BROWN & FRIENDS10週年，H-PLUS更特別推出一系列萌爆BROWN & FRIENDS主題高防口罩，合共有8款，當中更包括10周年印花特別版口罩，以及首推的兩款MINI BROWN & FRIENDS中童口罩，即日起開放預售。

▲ H-PLUS是次推出共6款成人款式（175mm），以多個主題為大家打造出不同風格的口罩。（H-PLUS提供）

H-PLUS這次推出共6款成人款式（175mm）BROWN & FRIENDS主題口罩，包括有特別版的BROWN & FRIENDS 10週年印花、Varsity BROWN及Book Lover印花，其餘則有BROWN & FRIENDS森林印花、Have A Nice Trip及Ordinary Days印花，可因應不同場合自由配搭。

▲ 8款主題口罩萌爆上架（H-PLUS提供）

除時尚型格款式外，於香港製造的LINE FRIENDS MEETS H-PLUS高防口罩系列亦兼備ASTM Level 3及BFE+ PFE+VFE > 99%超高防規格，採用PET不織布，不悶熱，亦不含偶氮染料、致癌物及螢光劑等有害物質，讓大家戴得安心，即日起於網站預售。

▲ 品牌亦特別設計出兩款中童款式，配搭出萌爆親子裝。（H-PLUS提供）

預售網址： https://bit.ly/2TqXFDZ

記者︰黃依情