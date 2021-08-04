【東京奧運】空手道劉慕裳視期望為動力　奪牌之路需問西班牙一姐日本女王

▲ 港隊空手道代表劉慕裳（Grace）於明日（5日）在日本武道館出戰女子個人形項目比賽。（劉慕裳FB）

東京奧運剩餘一星期比賽，空手道為今屆東京奧運新添項目，其中港隊空手道代表劉慕裳（Grace）於明日（5日）在日本武道館出戰女子個人形項目比賽。賽前兩個月她曾到美國集訓，又曾接受傳媒訪問時表示，會以踏上頒獎台為目標，並視期望為動力，爭取最好發揮。

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全港知名的「空手道兄妹」、妹妹劉慕裳年幼時學芭蕾舞，但及後受哥哥劉知名薰陶下學習空手道，小時候開始已累積豐富的比賽經驗。然而，她曾經在一次比賽中弄傷臉部，為不想媽媽心痛，故改練「形」（套拳）（Kata）。

劉慕裳習的流派為糸東流派系，為世界最大的空手道流派之一。她表示，套拳動作漂亮，講求速度和動感，故很適合自己的特色及風格；又提及糸東流的特色主要是快及敏捷。

2011年，16歲的劉慕裳首次代表香港出賽便取得佳績，獲得世界青少年空手道錦標賽21歲以下組別個人形第五名，同年成為體院精英運動員，並於翌年摘全國空手道錦標賽金牌。2015年，她做了一個很重要的決定，就是成為全職空手道運動員，開始其運動員的生涯。

2013年至2019年6年時間，劉慕裳在多個世界比賽取得近20面獎牌，其中2017年在世界一級空手道超級聯賽奧地利站擊敗3名日本選手摘金；2018年世錦賽勇奪銅牌，同年世錦賽亦摘銅。今年4月底，劉慕裳於世界空手道超級聯賽的里斯本站，亦獲得一面銀牌。她更曾贏過世界第一的西班牙選手Sanchez Jaime Sandra，亦中斷日本選手清水希容87場連勝紀錄。她在世界排名多年位居前列，2019年時女子個人形世界排名更一度晉升至第3，現時排名第5。

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雖然空手道為今屆東京奧運新添項目，惟空手道項目初登上奧運之時，3年後的2024 巴黎奧運已宣布空手道項目將被剔除，劉慕裳面對的勁敵包括曾敗在她手的Sanchez Jaime Sandra及清水希容。

39歲的Sanchez Jaime Sandra現時全球排名第一，連續6屆歐洲錦標賽冠軍及連續2屆歐洲運動會冠軍，更有「在世界一級空手道超級聯賽（Karate 1 Premier League）奪得最多獎牌」健力士世界紀錄，2014年起至今贏得18面金牌、10面銀牌、8面銅牌共36面獎牌。

人稱「空手道綾瀨遙」、「空手道女王」、「日本女王」、現年28歲的清水希容現時全球排名第二，在2013年、當時年僅20歲的她成為全日本選手權大會史上最年輕女子形冠軍；及後亦奪獎無數，包括贏得3屆亞洲錦標賽金牌、2屆亞運會金牌及2屆世界錦標賽金牌。

對於今次奧運同為首次及最後一次出戰，亦被視為今年東奧奪冠希望的劉慕裳曾一度表示，強調會積極備戰。

奧運是運動員生涯最光輝成就。

此外，劉慕裳除了是空手道的高手外，運動場外的她亦非常好動。她不時將其訓練照上載至其IG外，更看到她熱愛戶外活動，更曾在2017年客串電影《空手道》。劉慕裳在網上熱度亦非常高，有網民更稱她「GFable」（Girlfriend-able，適合做女友」、「打得又睇得」、「剛柔並重」。

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責任編輯：曾卓鋒