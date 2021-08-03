【無理港媽】補習老師領養家庭長大被辭職　港媽憂中五女兒有錯誤家庭觀念

▲ 有港媽知道補習老師是被領養的，擔憂中五女兒有錯誤家庭觀念，因而辭退老師。

家庭教育很重要。近日，有名連登網民分享一名任職英文補習老師的朋友經歷，掀起熱議。學生的媽媽知道補習老師是在領養家庭長大，以「影響女兒家庭觀念」為由辭退老師，網民紛紛斥責該名港媽的價值才是錯誤被扭曲了！

老師在領養家庭長大

有網民於7月31日（上周六）在「連登討論區」發帖，標題為「【家長解僱教師】原因領養家庭長大，家庭觀念會錯誤」，該網民分享朋友無理被解僱的經歷，有感家長因成長經歷而辭退她很無理。樓主上載朋友跟補習學生的媽媽訊息截圖，該名家長一開始先向Miss道謝，讚她教導中五女兒成績顯著進步。可是，港媽的重點卻是擔心老師影響女兒的價值觀︰

前排聽到你同佢傾偈，知道你屋企情況（我是經過聽到），想問清楚你係咪領養小孩？如果是的話，我想可能唔可以再搵你同佢補習了，你都明白啦佢中五了，要為將來打算，我唔想佢有一個錯的家庭觀念。

撰寫千字文解釋

雖然該港媽用辭像很客氣，但明確指出因為老師是被領養而辭退她。樓主再分享她們的訊息對話截圖，其朋友很有耐心地撰寫千字文去解釋，指當時跟學生分享大學時期修讀有關生命意義「life and death」的學科的「安樂死」議題。學生提及父母某程度有權利決定子女死亡，可墮胎。老師隨即反問她︰

咁如果唔係親生呢？佢問我如果我唔係父母親生咁我會點？然後我只係用自身嘅經驗答佢，其實都係咁樣過，人生往後有好大部分自己可以決定……

感激領養父母

補習老師亦有坦承自己在領養家庭長大，認為父母是無得選擇，好感激他們在能力範圍內給予她最好的。此外，老師言以有理，並動之以情地認為家庭觀念跟領養沒必然關係，明白家長為女兒好，但建議不如給孩子認識不同的觀念，讓她自行揀選，希望港媽明白︰

唔係強加一啲觀念俾佢，咁只會將佢變成一個冇自己思想嘅附屬品。

港媽涉歧視辭退補習老師

該港媽回覆，認為補習老師不應跟中五女兒討論這些問題，自嘲「作為家長我冇你哋咁好學識，只希望小朋友正常、健康地成長」，她憂心女兒未夠成熟明辨是非。港媽用其他無理原因辭退英文補習老師，想找老師可以同時幫女兒補習英文及中國歷史。還有，港媽不想女兒知道老師被辭退，要求老師說謊。

Miss在外國留學應該沒讀中國歷史吧，同埋Miss的口音比較外國，我驚影響女兒的中史學習進度，所以暫時不需要幫她補習了。我會和女兒講Miss之後較忙沒有時間，你可以配合一下嗎？

網民︰港媽的家庭觀念大錯

網民討論有關領養的議題，孩子在非原生家庭成長是無可奈何，而領養孩子是大愛的表現，支持補習老師，並替女兒感到可悲。更多留言︰

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責任編輯：王明芳