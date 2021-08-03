【奢華家品】德國殿堂搪瓷品牌Rosenthal　重塑60年代經典Studio-line

▲ Rosethal推出Studio-line系列，將60年前的經典設計帶回到今天，每個花瓶的設計在今天來看沒有半點過時。（圖片由品牌提供）

俗話說「新不如舊」，當中另一個層面意謂並不是說新的東西總是來得沒現在的那麼好，而是背後的潛台詞說出舊有的設計經過無情歲月的洗禮而不減魅力，足可以與現存的設計並存，而且來得毫不遜色。來自德國的瓷器品牌Rosenthal深明這道理，重推源出自60年代的Studio-line系列，吸引力絲毫不減。

一提起德國設計，都叫人想到工業類型，例如重型機械、又或是設計味濃得化不開的鈦金屬眼鏡，相反在裝飾性的設計上看似比較少，但德國瓷器品牌Rosenthal可說是一個異數。

但原來要追溯這個「異數」要數到1879年，Philipp Rosenthal是陶瓷商人Abraham Rosenthal的兒子，從小耳濡目染下，18歲時當上一間公司的搪瓷買手工作，從工作中有感經繪上圖案的搪瓷家品大有可為，於是決定在1879年回到德國建立起屬於自己的瓷器品牌Rosenthal。

Rosenthal之所以能夠成功，除了品質上乘外，全因為聰明的Philipp Rosenthal在設計上結合了創意和藝術，而且找來不少來自世界各地著名的藝術家合作，從此令搪瓷家品變成另一種可供使用的藝術品。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

就好像今個月剛剛面世合共有12種顏色選擇和多至60款的花瓶Studio-line系列，最早出現於1961年，當時Philipp一口氣邀請了不少藝術家和建築師獻技，當中包括Andy Warhol、Jasper Morrison和Patricia Urquiola等。

而正因為這些有別於市面上形態的花瓶，其設計每一個都似乎得到抵抗時間大神的能力，於是今天的Rosenthal決意將這些設計再一次推出市場。

在位於德國的Selb和Speichersdorf小鎮以最現代和可持續的環境下生產，既利用透染技術（through-dyed porcelain mass）的同時，在生產的過程中盡可能實行資源回收管理，當中包括以燒窯的熱能加熱水、使用循環水以及再加工瓷器廢料以製造新產品等，令這一批經典的花瓶得以在60年後的今天再現人間。

產品查詢：集雅廊（2735 0579）

記者：何偉雄