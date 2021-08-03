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【打針獎賞】旅發局送2萬個免費本地遊名額　接種一劑疫苗市民即可參加抽獎

社會 15:05 2021/08/03

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

旅發局指出，合資格市民可於8月5日（星期四）至8月31日（星期二）期間登記參加抽獎。

香港旅遊發展局今（3日）宣布推出「賞你遊大抽獎」，以參加第二輪「賞你遊香港」活動涉及180個免費本地旅行團作獎賞，已接種新冠疫苗的香港居民可參加抽獎，包括指定免費本地旅行團名額約2萬個，總值約1,000萬港元。

旅發局指出，合資格市民可於8月5日（星期四）至8月31日（星期二）期間登記參加抽獎，得獎名單將於2021年9月10日公布。旅發局主席彭耀佳指出，希望帶領市民遊歷本港不同地區特色美景及品嚐美食，以回饋及鼓勵市民接種疫苗，為本港抗疫出一分力，並藉營辦本地遊向旅遊業界繼續提供支援。他強調旅發局會推出不同活動，以持續帶動本地氣氛及為業界帶來動力。

(資料圖片)

至於有關抽獎活動，市民要注意，凡於今年8月31日或以前年滿18歲及持有香港身份證的居民，並已於香港完成接種至少一劑新冠疫苗，均可參加。參加者須於活動網站進行登記，活動將抽出約10,000名得獎者，每位得獎者可獲得指定的免費「賞你遊」旅行團名額2個，注意的是，所有參與活動旅行團的人士均須在香港完成接種至少一劑新冠疫苗。

不同機構推出疫苗獎賞，即看:

    點擊圖片放大
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同場加映，何詩蓓談感謝父母多年的支持，即看：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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