【打針獎賞】旅發局送2萬個免費本地遊名額　接種一劑疫苗市民即可參加抽獎

▲ 旅發局指出，合資格市民可於8月5日（星期四）至8月31日（星期二）期間登記參加抽獎。

香港旅遊發展局今（3日）宣布推出「賞你遊大抽獎」，以參加第二輪「賞你遊香港」活動涉及180個免費本地旅行團作獎賞，已接種新冠疫苗的香港居民可參加抽獎，包括指定免費本地旅行團名額約2萬個，總值約1,000萬港元。

旅發局指出，合資格市民可於8月5日（星期四）至8月31日（星期二）期間登記參加抽獎，得獎名單將於2021年9月10日公布。旅發局主席彭耀佳指出，希望帶領市民遊歷本港不同地區特色美景及品嚐美食，以回饋及鼓勵市民接種疫苗，為本港抗疫出一分力，並藉營辦本地遊向旅遊業界繼續提供支援。他強調旅發局會推出不同活動，以持續帶動本地氣氛及為業界帶來動力。

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至於有關抽獎活動，市民要注意，凡於今年8月31日或以前年滿18歲及持有香港身份證的居民，並已於香港完成接種至少一劑新冠疫苗，均可參加。參加者須於活動網站進行登記，活動將抽出約10,000名得獎者，每位得獎者可獲得指定的免費「賞你遊」旅行團名額2個，注意的是，所有參與活動旅行團的人士均須在香港完成接種至少一劑新冠疫苗。

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記者：陳麗娜