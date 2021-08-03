【智能愛人】李佳芯演機械人與馮盈盈爭陸永　TVB出動視后挽救收視

▲ 無綫推出李佳芯擔正之作來搶收視。

TVB近日播出的《刑偵日記》收視受挫，而緊接此劇的劇集為一向具觀眾緣的視后李佳芯（Ali）出動，一於由視后搶救TVB收視！

由李佳芯、陸永、馮盈盈主演的《智能愛人》於今晚（8月3日）在翡翠台播出，李佳芯扮演AI機械人挑戰演技，另外此劇為陸永首度擔正做男一之作，具有一定的新鮮感，為大家綜合此劇的幾個看點。

▲ 新劇《智能愛人》令人期待。

1.視后演技大爆發

李佳芯於劇裡飾演高端智能人阿寶，劇情交代她於出廠時意外走失，流落人間，而人工智能公司職員古家廉（陸永飾）如獲至寶，私下將阿寶據為己有。

阿寶為協助古家四名家族成員執行各項奇怪任務，啟動自我學習功能，自此開始嚐盡人類的七情六慾，最終更愛上了主人家廉。

▲ 李佳芯於《智能愛人》扮演機械人。

早年憑《BB來了》奪視后的李佳芯演技早獲認同，甚有觀眾緣的Ali更有一批支持者，相隔3年再有擔正之作，相信一眾粉絲會很期待。

另外於《智能愛人》中Ali飾演一名AI機械人，她曾於訪問中表示要花時間揣摩角色，由於智能機械人從理性、數據和邏輯去思考，不似人類般有感情，演上來有一定的難度。而早前有報道指，Ali今次的表現超班，獲公司高層讚揚好演技。

Ali透露自己在劇中有女僕、美少女、骨妹和地盤工人等造型

▲ Ali於劇裡有不少造型。

2.陸永任男一

以擔任綜藝節目主持為主的陸永，今次於《智能愛人》裡首次擔正做男一，他跟智能人阿寶和女高層（馮盈盈飾）有段三角關係。陸永一向甚有喜感，相信於劇裡跟Ali可擦出火花。

▲ 陸永跟李佳芯有惑情線。

雖然陸永的拍劇經驗不算多，但他於2016年憑《幕後玩家》顧成曦一角獲提名萬千星輝頒獎典禮「最佳男配角」。

▲ 跟馮盈盈更有床戲。

3.配角搶鏡

除了主角搭配夠新鮮感，《智能愛人》一眾配角亦具吸引力，當中包括蔣志光、盧婉恩和泰臣等，蔣志光於劇裡飾演陸永爸爸，當中跟Ali更有一些曖昧互動，十分爆笑，另外泰臣飾演保安員智能人。

▲ 蔣志光跟Ali演的機械人有不少互動。