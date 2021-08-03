【STEM教育】中學生聯校科學展覽今日起舉行　展出20項STEM創意發明 

▲ 聯校科學展覽今日開始舉行。（黃悅晴攝）

由來自全港逾150間中學、並對科學有熱誠的學生所組成的聯校科學展覽籌備委員會，今日（3日）起至周日（8日），於香港大會堂展覽廳舉行聯校科學展覽，展出20份由中學生製作的STEM相關發明，包括空氣淨化裝置、收集垃圾的遙控船、自我消毒地毯等。

即看各中學同學作品：

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第54屆聯校科學展覽是由中學生籌備及參加的科學比賽，比賽分為兩階段，參賽學生須先遞交計劃書，由9位來自本港大學工程學院和理學院的教授擔任評委，挑選出20份計劃書。於第二階段，獲選隊伍須就計劃書內容製作參展作品，並於是此展覽中展出。今年比賽主題為「平衡」，同學要以維持生活平衡、提高個人舒適度及平衡環境與社會發展為切入點，製作參展作品。

其中數間入圍學校的參展作品針對空氣污染問題，於比賽第一階段取得第一名的民生書院隊伍，就設計出淨化空氣中甲醛、二氧化碳等的裝置，空氣會經化學混合物、活性碳、螺旋藻，分別清除甲醛、微塵、異味，同時吸走二氧化碳及釋放氧氣。

其中一名團隊成員吳皓弘表示，近月於搬新家時發現即使於室內亦有空氣污染問題，加上新家具會散發甲醛，令家人經常鼻敏感；亦有同學遇過室內太多人，令空氣充滿呼出的二氧化碳，讓他不能專注溫習，雖然有打算以種植植物製造氧氣，但又不想花心神照顧，團隊因此想到以容易生長的螺旋藻代替。

同樣於第一階段獲獎的中華基督教會譚李麗芬紀念中學隊伍，就研發出可清潔河道垃圾的遙控船。成員馮梓銘表示，學校鄰近因垃圾積累而發出惡臭的屯門河，「在學校內都聞到臭味，在課室望出去甚至可見到垃圾飄浮，氣味就有如置身垃圾場！」為改善問題，隊伍以廢棄燒烤架、3D打印的運輸帶，製作出用螺旋槳推動的遙控船，可以收集河流漂浮垃圾。

展覽亦有展品涉及編程，包括瑪利諾修院學校（中學部）製作的「魔鏡」，於雙向鏡上嵌入迷你電腦，透過編程可將日程、待辦事項等顯示於鏡上。亦有展品是受疫情啟發而製作，庇理羅士女子中學的「自我消毒地毯」就利用外機械能，供電予紫外光燈，讓地毯可不斷消毒。

聯校科學展覽將由今日起舉辦至8月8日，評審會選出三甲，觀眾亦可投票選出「最受歡迎攤位」及「最佳解說員」。

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記者：黃悅晴