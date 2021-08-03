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陳木勝遺作《怒火》內地票房破3億元　劉德華甄子丹張家輝合唱《真的漢子》致敬

娛樂 14:26 2021/08/03

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劉德華唱新版《真的漢子》以對陳木勝表達懷念之情。

陳木勝遺作《怒火》將於8月19日於香港上映，此片在內地已上畫，連續4日登票房冠軍，暫時累積票房破3億人民幣。為紀念陳木勝導演，曾與他合作的劉德華、甄子丹、吳京、張家輝、陳小春合唱新版《真的漢子》，以表達懷念。

《天若有情》經典畫面現MV

新版《真的漢子》MV內，出現了劉德華、甄子丹、吳京、張家輝、陳小春與陳木勝曾合作影視劇經典畫面，包括《天若有情》、《男兒本色》、《掃毒》、《衝鋒隊之怒火街頭》及電視劇版、《精武門》。

新版《真的漢子》MV中，第一個出現的經典畫面，就是劉德華主演的《天若有情》，這也是陳木勝導演的電影處女作。儘管已過去31年，依然被影迷奉為香港愛情電影代表作，劉德華演的華弟騎著電單車狂飆鼻血的更是經典場面。

《精武門》成劇集經典

至於甄子丹電視劇版本《精武門》，讓人熱血沸騰，更被不少影迷列為「最好看的功夫劇集」。至於另一武打巨星吳京家在《男兒本色》裡，把「天養生」這個反派角色演得充滿魅力。

另外，《掃毒》裡張家輝留下多個著名場面及經典台詞，至今仍讓影迷們津津樂道。陳小春參演的《衝鋒隊之怒火街頭》，是陳木勝早期代表作。

陳木勝抱病拍戲

陳木勝導演的《怒火》延續一貫熱血燃情風格，他在拍此電影時，即使已經患病身體狀態欠佳，依然親自檢查每處細節，有時還會親自扛著攝影機在片場來回奔跑。

電影進入後期剪接階段，他更是動都不能動，飯都難以下咽，但嘴上跟大家聊的還是《怒火》這部電影：「用我打不死心意，留下更美更精彩畫面似詩」這兩句歌詞，正是陳木勝導演對電影拼搏一生最合適的注腳。

撰文 : TOPick柴犬出動

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