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【新冠疫苗】中大研究初步揭至少80人接種科興後抗體水平弱　將安排再接種第三劑作分析

社會 14:23 2021/08/03

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中大呼吸系統科講座教授許樹昌的團隊早前獲研資局資助，展開有關接種新冠疫苗後免疫反應研究。（經濟日報資料圖片）

港府將研接種第3劑新冠疫苗的安排，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌領導相關研究，初步發現至少80人接種2劑科興疫苗一個月後，產生的抗體水平好弱，將邀請有關人士分批接種第3劑科興或復必泰，以了解抗體反應，料最快10月有初步數據，屆時或可向港府提建議。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌的團隊早前獲食衞局研究基金資助，展開有關接種新冠疫苗後免疫反應研究。許樹昌接受TOPick查詢時指，團隊今年4月已經招募750人分兩組接種復必泰及科興疫苗，並於1個月、6個月、12個月、2年及3年作跟進。

團隊初步發現，375名已完成2劑科興接種的人士，有至少80人接種一個月後，產生可預防有症狀感染的B細胞抗體反應「好弱」；不過，減少感染後嚴重及死亡情況的T細胞抗體水平，則與接種復必泰人士相若。

許樹昌表示，現仍未知接種兩劑科興後，部分人產生抗體水平較弱的原因，團隊本月中將陸續安排有關人士，同樣分兩組接種第3劑復必泰或科興疫苗，以分析當中原因，並了解打第3劑疫苗後的抗體反應，估計最快10月初會有初步數據，屆時或會向當局提交接種第3劑的建議。

食衞局局長陳肇始日前指研究需接種第3劑疫苗的群組；衞生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆上周稱，本港料需至秋冬季，待全球有更多數據支持，及本港達7至8成接種率時才考慮需否接種第3劑。詳情請看【下一頁

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記者：陳正怡

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