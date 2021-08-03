【澳門確診】澳門一家四口檢測陽性　兒子出現徵狀多時喪失味覺

▲ 兩名澳門居民在珠海檢測中心採樣的檢測結果為陽性。（新華社圖片）

澳門特區政府宣布，根據珠海衛生部門今日（3日）的通報，兩名澳門居民8月2日在珠海一個檢測中心採樣的檢測結果為陽性，其中男性居民經衛生局病毒核酸快速檢測顯示仍為陽性，現正在仁伯爵綜合醫院進一步診治。

應變協調中心表示，該2名澳門居民為夫妻，現已回澳，衛生局已聯絡到2人，現正在仁伯爵綜合醫院接受隔離和診治中，男性病毒核酸快速檢測結果為陽性。男性居民近期曾有珠海和中山旅行史，女性居民則除珠海外沒有其他旅行史，但其女兒曾在7月19至24日期間到西安參加活動。

應變協調中心表示，該2名澳門居民為夫妻，育有1兒1女，住在澳門連勝街美連大廈48-52號8D；其中男患者是51歲衛生局司機；女患者是43歲水果檔職員。

另外澳門政府同時公布由今日（3日）下午3時30分起離境需要24小時內核酸檢測陰性報告，並呼籲市民如非必要切勿離境，同時將把與兩人同住宅大廈的居民的健康碼轉為紅碼，男患者工作的石排灣衛生中心和路環衛生站暫停營業，全面進行環境清潔消毒。

至於女患者工作的水果檔（義字街2-CA榮發大廈地下）強制停業，市政署進行環境清潔消毒及派駐治安警員禁止出入。

衛生局局長羅奕龍表示，其女兒有外遊史，可能是群聚感染的原因。該女子19日在珠海乘坐飛機到西安參加交流活動，並乘坐從南京返珠海與南京關聯的中山、珠海案例同一班航班，當局高度懷疑今次家庭聚集感染的最大可能成因，同時兒子已出現病徵多日，包括喪失味覺及高燒。

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記者：伍瑋瑋