【加熱煙】港大首證青少年使用加熱煙健康風險劇增9成　比傳統煙風險高出4成

▲ 香港吸煙與健康委員會公布首個研究發現青少年加熱煙使用者呼吸系統徵狀劇增記者會，委員會主席湯修齊（右二）及港大公共衞生學院副教授何世賢（左二）。（馮琪雅攝）

香港大學今日（3日）公布首個研究發現，青少年使用加熱煙後持續出現呼吸系統徵狀的風險劇增近9成，使用加熱煙的風險甚至較傳統煙高46%，學者直指聲稱加熱煙具「減害」效果的說法具誤導性。香港吸煙與健康委員會促請立法會於本年度盡快通過全禁包括加熱煙及電子煙在內的所有另類吸煙產品，以保障公眾尤其青少年健康。

港大研究採用2018/19年度學生吸煙情況學校調查數據，34,063名中學生以自願及匿名性質參與，涉及88間中學、佔全港中學六分一，調查青少年有否連續3個月出現呼吸系統徵狀如咳嗽、鼻塞及有痰（即慢性支氣管炎徵兆），團隊再進一步研究其與使用加熱煙的關係。

港大公共衞生學院副教授何世賢表示，本身無吸食傳統煙的學生中，現時有使用加熱煙的青少年持續出現呼吸系統徵狀的風險，較從不使用加熱煙者高出88%；曾經僅使用加熱煙的青少年的風險，甚至較使用傳統煙的青少年高46%，反映加熱煙風險不低於傳統煙，不會產生「減害」效果。

何指出，加熱煙引起較大風險的成因仍有待研究，但相信與加熱煙比傳統煙相對容易入口等有關。他續指，該項研究屬全球首個關於加熱煙對人體健康的非實驗室研究，已刊登於美國醫學協會旗下國際醫學期刊，並引起部分學者高度關注。

對於部分反對全禁另類煙產品人士聲稱規管加熱煙可為吸煙人士提供戒煙或較少危害的選擇，但據吸煙與健康委員會去年3至7月調查顯示，僅不足1成吸煙者表示有意使用加熱煙，同時有三分二受訪者支持全禁加熱煙及電子煙等另類煙，吸煙人士支持比率較低，但亦佔4成。

吸煙與健康委員會主席湯修齊指出，坊間部分加熱煙、電子煙廣告聲稱是「無煙臭」、「無煙油」及「香味美容煙」等，質疑存在失實宣傳；有關產品網上宣傳途徑多，銷售途徑五花八門，部分產品設計及宣傳手法更是針對年輕人，引述最近的問卷調查顯示許多家長不知加熱煙有害，亦不清楚子女從何途徑得到加熱煙；雖然有說有助戒煙，但他強調戒煙是指戒食所有吸煙產品，而港大及許多外國獨立機構研究均證實另類煙無助戒煙。

他提及2018年《施政報告》已提出全面禁止另類煙，政府其後提出《2019 年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，醫學及教育界等多個界別分別多次表明要求全禁，立法會相關委員會收到逾4,000份支持全禁的意見書，但經過15次會議仍未通過全禁另類煙，湯修齊批評情況「極之不理想」，對有關委員會感到失望。他指出，部分國家如美國以規管方式處理加熱煙，將禁售年齡由18歲提升至21歲，但吸食的中學生人數不斷增加，2020年吸食加熱煙中學生人數達27%，情況驚人。他形容加熱煙如同病毒「正在年輕人世界擴散」，又指「放生加熱煙等於放棄下一代年輕人」，應盡快禁止，否則恨錯難返。

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記者：馮琪雅