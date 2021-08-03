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【新冠肺炎】新增4宗輸入個案均帶變種病毒　衞生署禁土耳其航空抵港14天

社會 14:39 2021/08/03

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新增4宗希臘土耳其輸入個案均帶變種病毒，衞署禁土耳其航空抵港14天。（經濟日報資料圖片）

本港持續57天本地零感染，今日(3日)再增4宗輸入個案，包括3人已接種首劑復必泰疫苗，有一人於希臘抵港，其餘3人均由土耳其抵港，4人均乘搭TK083航班於8月1日抵港，並檢出帶有變種病毒；衞生署遂引用第599H章，禁止土耳其航空營運的客機明日起至8月17日從伊斯坦布爾着陸香港。

今日新增4宗輸入個案，均於8月1日分別由希臘及土耳其乘搭TK083航班抵港，有3人已接種首劑復必泰疫苗：

  • 第11,992宗：20歲女子，無病徵，由希臘抵港，7月1日於英國接種一劑復必泰疫苗，檢出帶有N501Y變種病毒
  • 第11,993宗：33歲男子，無病徵，由土耳其抵港，7月6日於英國接種一劑復必泰疫苗，檢出帶有L452R變種病毒
  • 第11,994宗：28歲女子，8月1日發病，由土耳其抵港，6月9日於英國接種一劑復必泰疫苗，檢出帶有L452R變種病毒
  • 第11,995宗：8歲男童，8月1日發病，由土耳其抵港，檢出帶有L452R變種病毒

3名由土耳其抵港的患者為親屬關係。衞生署因應8月1日抵港的TK083航班已有4名乘客確診，遂引用第599H章，禁止土耳其航空營運的客機明日起至8月17日從伊斯坦布爾着陸香港。

同日錄得少於5宗初步確診個案。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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