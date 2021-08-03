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【賞你住】旅發局最快9月推出新一輪　涉及逾140間酒店提供2萬間房

社會 15:07 2021/08/03

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旅發局最快9月推出新一輪，涉及逾140間酒店提供2萬間房

新冠疫情去年初襲港，旅遊酒店業大受打擊，香港旅遊發展局本年4月推出「賞你住」活動，市民可獲500元酒店住宿折扣；旅發局主席彭耀佳今（3日）表示，過去「賞你住」活動中，人均消費達1,200至1,400元，超逾800元門檻，帶動酒店入住率升至 60%，局方預計9月會再推新一輪「賞你住」，配合使用電子消費劵，屆時會有逾140間酒店，2萬間房提供。

旅發局今透露，「賞你住」帶動非檢疫酒店平均入住率倍升，由2020年3月時約30%，升至2021年5月的約60%，而酒店業近日生意亦理想，上月入住率達62%，同時配合電子消費劵，本月底會再宣布下月推出新一輪「賞你住」，持續推動本地消費，涉及逾140間酒店，共2萬間房。

5000元消費券不同支付工具發放詳情，即看：

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同場加映，何詩蓓談感謝父母多年的支持，即看：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

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