【賞你住】旅發局最快9月推出新一輪　涉及逾140間酒店提供2萬間房

▲ 旅發局最快9月推出新一輪，涉及逾140間酒店提供2萬間房

新冠疫情去年初襲港，旅遊酒店業大受打擊，香港旅遊發展局本年4月推出「賞你住」活動，市民可獲500元酒店住宿折扣；旅發局主席彭耀佳今（3日）表示，過去「賞你住」活動中，人均消費達1,200至1,400元，超逾800元門檻，帶動酒店入住率升至 60%，局方預計9月會再推新一輪「賞你住」，配合使用電子消費劵，屆時會有逾140間酒店，2萬間房提供。

旅發局今透露，「賞你住」帶動非檢疫酒店平均入住率倍升，由2020年3月時約30%，升至2021年5月的約60%，而酒店業近日生意亦理想，上月入住率達62%，同時配合電子消費劵，本月底會再宣布下月推出新一輪「賞你住」，持續推動本地消費，涉及逾140間酒店，共2萬間房。

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記者：鄧凱文