【九巴凍薪】九巴龍運連續第2年凍薪　非管理員工獲發一次過特惠金2千元

▲ 九巴及龍運巴士宣布未來一個年度凍薪。（資料圖片）

九巴及龍運巴士今日（3日）宣布，決定維持全體員工2021年度薪酬水平，即繼續凍薪。公司發言人稱，受疫情影響，嚴峻的經營環境和人力市場現況，公司需要作出有關決定，並感謝員工理解。然而，考慮到員工過去一直緊守崗位，秉持專業態度服務市民，會向非管理職級員工發放一次性特惠金2,000元。

公司又稱，員工的周年增薪點、月薪員工的年尾獎金及年尾底薪雙糧、日薪員工年尾獎金及農曆新年獎金、以及各級員工晉升機制安排會維持不變。

九巴及龍運巴士稱，營運情況面對重大挑戰，疫情限聚及口岸防疫措施等，令巴士客量和收入一直未能回復疫情前水平。鐵路新綫通車進一步打擊客量，加上油價自年初起持續上升、政府否決龍運加價申請，以及失落部分新招標的巴士路線經營權，均對公司營運及財政帶來沉重壓力。

九巴及龍運預期未來經營環境持續困難，經審慎考慮上述因素以及參考就業市場及政府公務員薪酬檢討的決定，制定出今年度的薪酬檢討方案。

九巴及龍運管理層已就有關決定與各工會代表積極溝通，感謝員工理解和體諒公司面對艱巨的經營環境。公司承諾會盡最大努力保障員工穩定就業，期望與員工同舟共濟、團結一致，繼續為乘客提供安全、可靠及優質的服務。

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責任編輯：吳卓峰