【涉用假供詞】涉內部調查同事騙「補鐘」　退休地政總署助理經理疑使用假供詞受審

▲ 案件今日於觀塘裁判法院開審。（經濟日報資料圖片）

地政總署1名退休助理經理，對1名被指沒有值早班，卻申請「補鐘」的主任進行內部調查時，涉使用有虛假陳述的書面供詞，當中1名技工聲稱曾在辦公室見過該名受查的主任。涉案助理經理被控1項代理人意圖欺騙主事人而使用文件罪，他否認控罪，案件今（3日）於觀塘裁判法院開審。辯方指本案其中一個爭議點，在於技工聲稱記得見過受查人，但辯方認為記憶可以是模糊或清晰，有程度之分。

61歲被告林之威，被控1項代理人意圖欺騙主事人而使用文件罪，案發時為地政總署助理經理，並獲派駐寮屋管制辦事處工作。控罪指他於2019年8月20日，使用1名技工1份載有虛假陳述書面供詞以誤導地政總署。

案件今開審，控方表示，被告在於2019年8月初接獲投訴，指寮屋管制主任張冠倫在同年7月24日及26日兩天，沒有按照更份值早班及遲到約1.5小時，卻申領逾時工作「補鐘」，而他最終亦撤回該申請。

被告獲指派就投訴進行內部調查，並在同年8月20日向上司楊儉明匯報調查結果時，涉使用1份載有虛假陳述的書面供詞誤導地政總署，指技工李少君在上述兩天，曾在辦公室見過張。

辯方明言，雖然李在書面供詞中聲稱記得在該兩天的早上見過受查人，但辯方認為記憶可以是模糊或清晰，有程度之分，為本案其中一個爭議點。控方則表示，控方案情是指她聲稱見過對方，但事實上她並不確定。

時為被告上司、地政總署退休經理楊儉明供稱，被告向幾名職員錄取書面供詞後向他匯報，並稱李少君於涉案兩天早上約8時有印象見過張。辯方問及，是否同意李書面供詞中的「回憶之中記得」與被告口頭匯報的「有印象」一樣意思，楊同意。審訊下午續。

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記者：林欣樂