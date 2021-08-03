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【抽脂身亡】拉丁舞導師抽脂後身亡案續　法醫供稱未能確認死亡直接原因

社會 15:31 2021/08/03

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法醫高永富今於高等法院作供。（陳卓欣攝）

體重近250磅的拉丁舞女導師早年到美容中心接受抽脂療程後死亡，涉案女醫生日前否認誤殺罪受審，案件今（3日）於高等法院續審。法醫供稱，未能確定導致死者死亡的直接原因，但他認為死者有可能因手接受手術導致脂肪栓塞症候群(Fat embolism syndrome)。

法醫高永富曾為死者解剖，他供稱發現死者背部有1個細小的傷疤，但體內14至23厘米的脂肪失去了。法醫指抽脂手術通常以喉管抽走脂肪，因此細小的傷口已能夠抽走大範圍脂肪。

高又指未能確定死者的直接死因，死者為吸煙者，以及有飲酒，但無證據指出其習慣與她的死亡有關，而死者因手術意外或過量注射藥物致死的機會微。

在辯方盤問下，高指醫生施行抽脂手術時要先將脂肪打散，而皮膚下的有大量血管，佈滿全身，手術有機會引發脂肪栓塞症候群(Fat embolism syndrome)。

高曾提及死者心臟的重量較重，達正常重量指標中最重的水平，但死者心臟的形狀屬正常，一般來說都能正常運作。辯方問及死者有否腦缺氧或器官缺氧的特徵，高指沒有。

涉案被告關孝孜（38歲）被控1項誤殺罪，控罪指被告於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓重生植髮中心，因嚴重疏忽而非法殺死死者李嘉瑩（32歲）。

聆訊下午續。

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記者：陳卓欣

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