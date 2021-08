《毒魔：血戰大屠殺》最新預告曝光　經典大反派血蜘蛛現身

▲ 《毒魔:血戰大屠殺》

《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)將於9月16日上映,今日(8月3日)並推出最新預告。

首集《毒魔》(Venom)在全球票房大收逾8億美元,今集繼續由湯哈迪(Tom Hardy)飾演這個著名的MARVEL反英雄毒魔。

在預告所見,已在上集鋪排出場的活地夏里遜(Woody Harrelson),今集終止已大反派「血蜘蛛」身份正現身,「毒魔」與「血蜘蛛」展開大戰。此外在片段推測,今集繼續保持上集的血腥暴力及黑色幽默元素。