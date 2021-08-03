《毒魔：血戰大屠殺》最新預告曝光 經典大反派血蜘蛛現身 娛樂 15:45 2021/08/03 分享： 熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《毒魔：血戰大屠殺》 《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）將於9月16日上映，今日（8月3日）並推出最新預告。 首集《毒魔》（Venom）在全球票房大收逾8億美元，今集繼續由湯哈迪（Tom Hardy）飾演這個著名的MARVEL反英雄毒魔。 在預告所見，已在上集鋪排出場的活地夏里遜（Woody Harrelson），今集終止已大反派「血蜘蛛」身份正現身，「毒魔」與「血蜘蛛」展開大戰。此外在片段推測，今集繼續保持上集的血腥暴力及黑色幽默元素。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉造型曝光晒流利英語 陳法拉首拍Marvel角色神秘【有片】 10:29 2021/04/20 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉造型曝光晒流利英語 陳法拉首拍Marvel角色神秘【有片】 【黑寡婦】Scarlett Johansson疑再懷孕 施嘉莉歷三段情曾跟「死侍」結婚 12:05 2021/07/07 【黑寡婦】Scarlett Johansson疑再懷孕 施嘉莉歷三段情曾跟「死侍」結婚 【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老 84歲四哥中氣足親揭養生之謎【有片】 11:40 2021/07/16 【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老 84歲四哥中氣足親揭養生之謎【有片】 你可能感興趣 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉造型曝光晒流利英語 陳法拉首拍Marvel角色神秘【有片】 10:29 2021/04/20 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉造型曝光晒流利英語 陳法拉首拍Marvel角色神秘【有片】 【黑寡婦】Scarlett Johansson疑再懷孕 施嘉莉歷三段情曾跟「死侍」結婚 12:05 2021/07/07 【黑寡婦】Scarlett Johansson疑再懷孕 施嘉莉歷三段情曾跟「死侍」結婚 【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老 84歲四哥中氣足親揭養生之謎【有片】 11:40 2021/07/16 【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老 84歲四哥中氣足親揭養生之謎【有片】 荷里活 超級英雄片 電影 Marvel