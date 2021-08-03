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《毒魔：血戰大屠殺》最新預告曝光　經典大反派血蜘蛛現身

娛樂 15:45 2021/08/03

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《毒魔：血戰大屠殺》

《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）將於9月16日上映，今日（8月3日）並推出最新預告。

首集《毒魔》（Venom）在全球票房大收逾8億美元，今集繼續由湯哈迪（Tom Hardy）飾演這個著名的MARVEL反英雄毒魔。

在預告所見，已在上集鋪排出場的活地夏里遜（Woody Harrelson），今集終止已大反派「血蜘蛛」身份正現身，「毒魔」與「血蜘蛛」展開大戰。此外在片段推測，今集繼續保持上集的血腥暴力及黑色幽默元素。

撰文 : TOPick柴犬出動

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