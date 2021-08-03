【時尚潮流】時代廣場「The INCREDIBLE Dairy」期間限定店　開賣復刻十字牌牛奶樽+紅A墨綠色儲物盒等精品

▲ 時代廣場「The INCREDIBLE Dairy」期間限定店登場。（圖片由活動提供）

時代廣場特意聯乘人龍潮店INCREDIBLE即日起至2021年8月15日推出巨型牛奶盒造型的「The INCREDIBLE Dairy」期間限定店，推廣及保留香港製造的傳統文化。多個期間限定的「牛」精品以及全新設計的包裝分兩期發售，十字牌更於是次期間限定店推出乳酪，消費滿指定金額即可換領。

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開售多款收藏度極高的「牛」精品

INCREDIBLE與創辦超過60年的本地著名牛奶品牌十字牌合作，推出復刻十字牌Logo的牛奶玻璃樽，同時聯乘香港塑膠家具品牌紅A以及本土服裝品牌利工民，以及日本潮牌Punk Drunker推出多款「牛」精品，收藏度極高。

INCREDIBLE特別沿用十字牌60年代的舊標誌設計，除了把其標誌性的鮮紅色轉成INCREDIBLE的品牌軍綠色調外，更加上INCREDIBLE字樣，創作出是次企劃專用的INCREDIBLE x 十字牌標誌及牛奶盒包裝，極為難得！

復刻十字牌牛奶玻璃樽

而十字牌的牛奶玻璃樽早已於2014年停產，INCREDIBLE特意與十字牌合作推出限量版的玻璃樽，藉此喚醒一眾香港人的集體回憶，讓年輕一輩接觸到十字牌的歷史。

紅A墨綠色的漏斗

INCREDIBLE更特意邀請香港家具品牌紅A製作出墨綠色的漏斗，以方便顧客把盒裝牛奶倒進玻璃樽內，極有心思。

此外，紅A於是次聯乘更製造多個印有INCREDIBLE x 十字牌標誌，並使用代表INCREDIBLE的軍綠色為主調的膠製多功能儲物盒，適合用來儲存牛奶樽、口罩、或是零食，絕對值得收藏。

利工民限量版T恤及布袋

INCREDIBLE亦邀請到利工民製作限量版的T恤及布袋，T恤設計上除了以牛奶樽的刺繡配合主題外，更特別採用了利工民於90年初停產的舊式「龜背」（衣服後背部貼著脖子的那塊半圓形）製衣設計，得以令這項消失多年的工藝重現，加上獨特「屋仔」牛奶盒包裝，設計型格。

而布袋方面，則使用傳統且耐用的「扣布」製成，利工民所有布料均使用「扣布」包裹，由開廠至今沿用多年，除了布料品質有保證之外，更可見利工民之製衣歷史。

最後一天壓軸增設與Punk Drunkers合作的精品

而於期間限定店的最後一天，更將壓軸增設與日本潮牌Punk Drunkers合作的精品，設計出同樣以「牛」為主題的精品，包括印有全新主角飲牛奶圖像的玻璃杯、鎖匙扣，以及限量SOFUBI玩具。

換領詳情

於2021年8月6日及8月13在時代廣場即日電子消費總額（最多可累積兩張於不同商戶之單據） HK$500或以上可換領時代廣場x INCREDIBLE 限定版低脂純幻 ‧ 凝酪三杯。

換領地點：「The INCREDIBLE Dairy」B1/F換領專櫃

換領時間：中午12時至晚上9時

「The INCREDIBLE Dairy」期間限定店

日期：即日起至2021年8月15日

時間：早上12時至晚上9時

地址：銅鑼灣時代廣場地庫B1層

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責任編輯：王芷瑩