【香港單車節】今年底擬復辦只邀本地運動員　賽道首次採用港珠澳大橋香港段

▲ 今年11月復辦只邀港運動員，首次採用港珠澳大橋（香港段）為賽道（資料圖片）

本港新冠疫情持續緩和，為進一步恢復地區經濟，旅發局今（4日）表示，將推出「大城小區－西九龍」項目，以及舉辦「城中品酒之旅」(City Wine Walk)；此外，為配合發展大灣區，香港單車節將首次以港珠澳大橋（香港段）為活動路線。

已連續2年取消、由香港旅遊發展局主辦的香港單車節擬於本年11月復辦，旅發局指，今年以舉辦實體活動為目標，但須視乎疫情發展，並首次以港珠澳大橋（香港段）為活動路線，是次活動以試行形式不邀請海外運動員，只限本地運動員參與，但會同時籌備虛擬單車賽，即拍下賽道影片向全球運動員展示港珠澳橋的風景。

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此外，繼「舊城中環」及「深水埗」後，旅發局借助快將開幕的視覺文化博物館「M+」及重塑西九龍區（油麻地、佐敦及西九文化區），將推出「大城小區－西九龍」項目。

而在美酒佳餚巡禮方面，旅發局指雖然未能在中環海濱舉行實體活動，但會舉辦「城中品酒之旅」(City Wine Walk)，將活動散落於不同的餐飲區，推動全城餐飲氣氛，例如在中環，會網羅得獎酒吧及食肆提供最潮餐飲氛圍，在尖沙咀則會主打無敵靚景與美酒佳餚的完美配搭。

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記者：鄧凱文