【垃圾屋】80歲婆婆囤積雜物塞爆屋　女兒助斷捨離反遭斷絕關係

▲ 日本一名80歲婆婆愛在家中囤積雜物。

媽媽愛囤積物品令家人感煩惱，日本節目近日訪問一位54歲婦人由美，她指現年80歲的媽媽從來不會收拾家居，雜物堆滿客廳、房間及廚房，令她感到無奈。

節目組跟隨由美走進老家，發現到處堆滿雜物。由美指一年前父親生病，她把父母接過去住之後，老家便一直空置。近日她打算打掃老家，家中的混亂情況令她無從入手，走廊上堆滿各式各樣的食品及飲料，許多未曾拆封。客廳放滿書籍及箱子，房間則堆積衣物，令人難以站立及行走。

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媽媽從不收拾家居

由美指從沒見過媽媽收拾家居，雜物越買越多，捨不得扔棄。五年前，由美的姐姐曾助媽媽「斷捨離」，媽媽得知後非常生氣，與姐姐斷絕來往。她指母親一向對兩姊妹甚為嚴格和苛刻，到現在也會害怕與她相處，故沒有阻止媽媽囤積物品，令事件發展到此地步。

直至把父母接過來住之後，由美決心要打掃老家，希望爸爸康復後能夠搬回舒適的環境安老。為免媽媽再次感到生氣，由美先讓媽媽拿走重要的物品，希望媽媽能夠接受經過斷捨離之後的家，不會怪責她扔棄雜物。

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責任編輯：王明芳