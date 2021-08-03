【聲夢傳奇】高晨維讚炎明熹是乖學生　Gigi不介意古天樂拒評：他想保護我們

▲ 炎明熹跟高晨維首度師徒受訪。（東星圖片）

《聲夢傳奇》冠軍炎明熹（Gigi）今日跟歌唱老師高晨維現身電台，兩師徒首次一同受訪，Gigi並分享學習唱歌以及家庭背景，老師高晨維又讚愛徒性格比前開朗，對Gigi的表現十分滿意。

任音樂老師的高晨維，教過不少歌手，她大讚Gigi是是全校最乖的學生:「她甚麼都可以做到，結他可以在三個月內由不識到自彈自唱，學習好專心。」

高晨維指Gigi跟她學唱歌4年，頭兩年較靜，不喜歡講話，沒甚麼反應，後來才打開心扉。

▲ Gigi將推出單曲。

Gigi亦表自己現在放開了，跟老師和《聲夢》學員較多話，會多溝通。她不擔心文靜性格在此行會蝕底，但會積極改善。

炎明熹又提及將推出個人單曲，若成事會很開心，她又指自己也有作曲，有時在廁所哼歌，之後會記低旋律，現在成功作了2句。」

《聲夢傳奇》8月演唱會加到4場，Gigi覺得是難得學習機會和經驗，如果順利完成，是很寶貴的經驗。但她指身在內地的父母未能到場支持，她會之後向家人分享趣事。

談到日前古天樂在活動上拒絕評論《聲夢》學員，Gigi坦言：「可能我們跟古生太熟，他不提及是為我們好，不希望傷害我們。」

