【小一入學】香港真光中學小學部重視「一人一藝」　 小一招生8月13日截止報名

▲ 香港真光中學小學部小一招生8月13日截止報名。

創校於1872年，位於銅鑼灣大坑道的「一條龍」私立學校香港真光中學（小學部），為基督教男女校。中、小學部和幼稚園設於同一校舍，校園佔地面積達30000平方米。學校一向深受家長歡迎，現正接受2022年度小一入學申請，並將於8月13日截止報名。

培育體育精英

根據小學概覽資料，香港真光中學（小學部）重視培育學生「一人一藝」，尤其體育發展，提供田徑、羽毛球、排球、跳繩和舞蹈精英培訓。特大校園設有多個運動設施，包括室內游泳池、體育館、體能室、田徑場、射箭場等。

學術方面，小一至小六均不設精英班，採用混合班形式。而學校著重初小學生愉快學習，故小一、二不設測考。雖然其聯繫中學──香港真光中學是女校，意味著男學生不能原校直升，但仍然不減每年的小一申請者數目。據校網資料顯示，學校2022年度學年小一名額為約140人。

小一入學申請詳情

學校現正開放小一入學申請，報讀的學生須於2016年1月1日至12月31日或以前出生。報名表（按此下載）及文件必須以掛號郵件寄出，郵戳日期以8月13日或以前為準，其他報名方式概不受理。

家長須繳交下列文件：

填妥之報名表

出生證明書副本（如非本港出生者須備單程通行證或旅遊證件副本）

幼稚園 K2 成績表或評估報告表副本

正面半身近照兩張 4cm × 5cm

報名費港幣 80 元支票（支票抬頭請寫「香港真光中學」，背後寫上報讀學生姓名及聯絡電話）

貼上 2 元郵票之回郵信封兩個，信封面清楚寫上報讀學生姓名及地址。如地址不詳，郵遞延誤，恕不接受後補面試

面試將於2021年10月22日（星期五）下午2時至5時，至2021年10月23日（星期六）上午9時至中午12時、下午2時至4時進行。面試通知書會於10月12日前寄出，而面試時間由校方編定，不得更改。

另外學校提醒，凡獲該校取錄並註冊為2022年度小一學生者，不得再參與教育局統一派位，否則作放棄該校學位論，所繳交的註冊費將不獲退還，亦不得轉讓他人。

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責任編輯：鄭樂晴