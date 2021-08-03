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【新冠疫苗】疫苗外展隊今到AIA　為400名員工及財務策劃顧問接種

社會 16:13 2021/08/03

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疫苗外展隊今到友邦香港及澳門，為400名員工及財務策劃顧問接種（聶德權fb）

公務員事務局局長聶德權今（3日）於社交網站上表示，疫苗外展隊今日到訪友邦香港及澳門(AIA)，為約400名企業員工及財務策劃顧問接種，他與該公司香港及澳門首席執行官馮偉昌等齊來支持，並遇見前局長周一嶽。

聶德權引述有財務策劃顧問表示，有客人要求他接種或者接受檢測才可造訪談保單，「打完就唔使隔幾日又要檢測」，而家人也早已接種，自己也乘著今次外展隊到公司來接種。

另有秘書接種後說，「針口冇乜點痛，姑娘手勢好好」，由於自己日常工作也要接觸不同人，護己護人，自己及家人也陸續開始接種。

聶德權強烈，全球已經接種超過40億劑新冠疫苗，疫苗是安全、有效的，呼籲大家不要等，齊打疫苗，建立保護屏障。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：鄧凱文

 

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