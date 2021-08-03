【昆蟲出沒】露台驚見昆蟲竇外形如「茶葉蛋」　住戶不敢接近網上求救：點處理？

▲ 露台驚見昆蟲竇外形如「茶葉蛋」，住戶不敢接近網上求救。

天氣炎熱，許多昆蟲都紛紛出動。近日台灣有民眾發現家中露台的鐵架出現一個疑似昆蟲的窩，遂向網友們求助處理方法。貼文引起熱議，不少網民看過圖片後都表示，乍看之下以為是茶葉蛋。

近日有網民在Facebook群組「爆廢公社」發文求助，指在家中露台的鐵架上發現一個疑似昆蟲的窩，試過用水沖，但由於太害怕，不敢太接近，只好向網友求助，

請問有人知道這個是什麼昆蟲的窩嗎？還有請教我該怎麼處理？

▲ （Facebook群組「爆廢公社」圖片）

從圖片可見，鐵架上掛著一個淺啡色的橢圓形物體，外面被一層類似蛋殼的物質包裹，並有著裂痕。事主又在留言區補充，「威猛先生，殺蟲劑，漂白水…很多消毒液都試過了，但是它依舊存在啊」，大呼「好可怕」。

帖文一出引來許多網民回應，不少網民都笑言，「對不起原本以為是茶葉蛋」、「我想說是誰把茶葉蛋捏碎插在上面」，亦有網民認為可能是泥壺蜂的窩，並分享處理方法，點擊下圖看網民留言。

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責任編輯：羅嘉欣