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【小一入學】百年名校培正小學母語教學　招收小一新生8月10日截止報名

中小學 16:47 2021/08/03

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香港培正小學由即日至8月10日接受小一入學申請。（香港經濟日報資料圖片）

本地老牌名校香港培正小學（下稱培正）歷史悠久，多年來堅持以中文教學為主，成為該校一大特色，而且有直屬中學香港培正中學，升中具備優勢。培正近年對外開放的小一學額增加，現正招收小一新生，有興趣的家長可於8月10日前網上申請。

中文教學為主

香港培正小學是一所私立男女校，培正早於1889年在廣州創校，香港分校則於1933年創辦，先後開設小學、中學及幼稚園，校舍屹立培正道與窩打老道80年，已成為該區地標。培正名人校友輩出，出產過多名頂尖華裔科學家，如諾貝爾物理學獎得主崔奇、國際著名數學家丘成桐、著名物理學家卓以和，以及著名天文學家郭新。

培正以中文為主要教學語言，先打好學生的中文根基，採用普通話教授中文。雖然學校強調母語教學，但未有影響學生的學術成績，中學部更曾出產中學文憑試（DSE）狀元。培正校風純樸，不少家長欣賞培正學生有禮受教，校方能建立學生正確價值觀、人生觀及優良品德。

開放小一學額

以往培正小學和幼稚園有一條龍關係，幼稚園部畢業生100%直升小學部，對外開放的小一學額一直都是僧多粥少。不過，自2017年開始，培正只錄取85%幼稚園部的畢業生，變相提高了外校生的入讀機會。

培正由即日至8月10日，接受2022-23年度小一入學網上申請，需填妥入學報名表、家長問卷題目及上載所需文件，包括申請人近照、出生證明書及原校最近一次成績。報名費用為$100，需經網上付款。

設兩輪面試

第一輪面試將於8月20日舉行，申請人將參加約30分鐘的個人或小組面試，面試內容與小朋友的生活經驗有關，校方從中甄選合適者參加第二輪親子面試。面試結果將於10月29日上午10時在學校網頁公布。詳情請參閱培正小一新生報名須知

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責任編輯：駱秀玲

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