【隔夜菜】女子飲放雪櫃2日雞湯後感頭痛發燒腹瀉　揭患李斯特菌致腦膜炎

▲ 女子飲放雪櫃2日的雞湯後，感到頭痛發燒腹瀉。

飲隔夜湯竟帶來食安風險！南京一名女士飲用放在雪櫃2日的雞湯後，覺得頭痛、腹瀉及發燒，經檢查竟是患上李斯特菌引致的腦膜炎。

綜合內媒報道，南京一名姓呂女士飲了存放在雪櫃2日的雞湯，後來出現頭痛、低燒、腹瀉等症狀。她自行服藥後症狀不但沒有改善甚至更嚴重，於是就醫。結果檢查後發現她患上李斯特菌引致的腦膜炎。

▲ 南京市第二醫院感染科主治醫生陳亞玲表示，李斯特菌在冷藏溫度下仍能保持緩慢生長。

南京市第二醫院感染科主治醫生陳亞玲表示，李斯特菌在冷藏溫度下仍能保持緩慢生長。萬一吃進肚，可經過胃腸道黏膜到淋巴結然後入血，部份人還會到肝臟、脾臟或中樞，引起腦膜炎。

感染症狀包括發燒、頭痛、嘔肚、頸項強直，嚴重者會出現昏迷、意識不清或癲癇。如免疫功能缺憾，像糖尿病、器官移植或用激素的病人，死亡率會較高。

她建議，市民應洗乾淨蔬菜，並徹底煮熟食物，腐爛的菜要丟棄。

煮耐一點，徹底把菌煮死。

一圖睇清各類剩菜可存放雪櫃時間：

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據本港食安中心，李斯特菌可存在於受污染而未經煮熟的食物如蔬菜、生肉，以及未經巴士德消毒法處理的奶。加工食物如軟芝士及凍食肉類等食物，亦可能在製作過程中或其後受污染。李斯特菌可在低溫環境下生存，並可在受污染的冷藏食物中繁殖。烹煮過程能殺死李斯特菌。

李斯特菌主要影響初生嬰兒、長者和免疫能力較低的人（例如愛滋病、糖尿病、癌症和腎病病人）。

患者通常會在進食受污染食物後三至七十天（預計潛伏期中位數為三星期）內出現病徵，包括類似感冒症狀、噁心、嘔吐、腹部痙攣、腹瀉、頭痛、便秘及持續發燒。大部分人在感染此病後多數是全無症狀的。不過，嚴重感染個案會出現敗血病和腦膜炎。

給消費者的建議：

保持食物及個人衞生

查看食物包裝是否完好無缺，以及食物標籤上的食用日期是否已經過期，尤其是保質期較長的冷藏即食食物

盡快進食容易變壞的預先煮熟即食食物

徹底翻熱吃剩的食物，然後才進食

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責任編輯：羅嘉欣