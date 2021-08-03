【聲夢傳奇】Chantel+Yumi+Windy合唱新歌　《聲夢》女團正式出道？

▲ Yumi、Chantel和Windy組女團。

《聲夢傳奇》的三位學員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）與詹天文（Windy）今日現身TVB為全新兒童節目《Hands Up》拍攝主題曲MV。3位學員首以「女團」身份唱新歌。

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Chantel、Yumi、Windy為兒童節目組成期間限定女團，演唱主題曲《Hands Up》，之前曾指TVB會為《聲夢》學員組女團出道，被問到今次是否以女團形式出道，Yumi就指今次組合並不是長期形式，對於女團的細節還未清楚，要待公司安排。

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《聲夢》開騷一身飛債

8月《聲夢》演唱會加到4場，Chantel等都說正在加緊練習綵排，Windy也在休養及找老師練聲。演唱會一再加場，三人笑道已有一身飛債。

Chantel笑說：「爸爸都要有上網買飛，但都買不到，親戚只能買到兩張，如我有飛會先給家人。」 Yumi就說不少朋友找她幫手，但自己也沒辦法。

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早前星夢高層何麗全透露《聲夢》學員的新動，包括正為炎明熹和張弛豪的新歌準備，亦安排姚焯菲、鍾柔美、詹天文和文凱婷負責演唱《多啦A夢》主題曲，配合今年的兒歌金曲頒獎禮。

日前傳Yumi跟何晉樂將合唱劇集《雙生陌生人》主題曲，成首位有單曲的《聲夢》學員，鍾柔美表示聽過傳聞，但自己並不清楚，若有機會當然開心。

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