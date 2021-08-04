【妝物速報】長戴口罩痕癢紅腫出粒粒　嚴選護膚必備急救敏感肌

▲ 加入首創的有機蘆薈酵素配方及保濕鎮靜成分，Clinique粉紅爆水啫喱具長達100小時保濕功能，能提升肌膚的抗敏屏障功能，高效紓緩敏弱肌膚狀態、修復及平衡肌膚健康，更令含水量及彈性即時提升。（$340）（品牌提供）

香港大約每5個人就有一人患有不同程度的皮膚敏感，成因各異，但出現的徵狀普遍是痕癢、紅腫、脫屑甚至長出粒粒等，除了感到不適，皮膚差難免影響儀容，對於愛美的人來說更嚴重打擊自信，因此皮膚敏感人士應使用防敏及提高肌膚抵禦力配方的護膚品，更需要有抗敏紓緩的急救品看門口。

急救敏感肌必備

萬一肌膚失守，開始出現痕癢、泛紅等徵兆，這個時間就要趕快進行急救了。不少產品都具有即時紓緩肌膚、降紅及消炎等功能，如金盞花、椰子油、沒藥醇等成分，都有助肌膚回復健康狀態，但當然，情況嚴重的話就要看醫生了。

▲ Clarins植萃紓緩爽膚露蘊含有機矢車菊和有機洋甘菊萃取，可紓緩鎮靜及深層滋潤極乾燥或敏感性肌膚。特別加入「平衡膚質因子」保護肌膚天然微生態平衡，令肌膚維持健康狀態。（$250/200ml、$410/400ml）（品牌提供）

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做好防禦工夫

增強肌膚屏障功能有多重要？因為皮膚的屏障一旦受損，天然的防禦力便下降，失去抗菌和鎖水功能，導致刺激物進入皮膚，造成發炎及出現敏感反應，正所謂未雨綢繆，大家平日應多用可強化肌膚的護膚品，使肌膚維持在健康水平，但需注意產品有否添加化學成分，以免對敏感肌膚做成刺激，總之產品愈天然愈好。

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記者︰梁靜詩