  • 30°C
香港時間 : 2021804日 (週三) 10:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【妝物速報】長戴口罩痕癢紅腫出粒粒　嚴選護膚必備急救敏感肌

休閒消費 09:48 2021/08/04

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

加入首創的有機蘆薈酵素配方及保濕鎮靜成分，Clinique粉紅爆水啫喱具長達100小時保濕功能，能提升肌膚的抗敏屏障功能，高效紓緩敏弱肌膚狀態、修復及平衡肌膚健康，更令含水量及彈性即時提升。（$340）（品牌提供）

香港大約每5個人就有一人患有不同程度的皮膚敏感，成因各異，但出現的徵狀普遍是痕癢、紅腫、脫屑甚至長出粒粒等，除了感到不適，皮膚差難免影響儀容，對於愛美的人來說更嚴重打擊自信，因此皮膚敏感人士應使用防敏及提高肌膚抵禦力配方的護膚品，更需要有抗敏紓緩的急救品看門口。

急救敏感肌必備

萬一肌膚失守，開始出現痕癢、泛紅等徵兆，這個時間就要趕快進行急救了。不少產品都具有即時紓緩肌膚、降紅及消炎等功能，如金盞花、椰子油、沒藥醇等成分，都有助肌膚回復健康狀態，但當然，情況嚴重的話就要看醫生了。

Clarins植萃紓緩爽膚露蘊含有機矢車菊和有機洋甘菊萃取，可紓緩鎮靜及深層滋潤極乾燥或敏感性肌膚。特別加入「平衡膚質因子」保護肌膚天然微生態平衡，令肌膚維持健康狀態。（$250/200ml、$410/400ml）（品牌提供）

    點擊圖片放大
    +3
    +2

做好防禦工夫

增強肌膚屏障功能有多重要？因為皮膚的屏障一旦受損，天然的防禦力便下降，失去抗菌和鎖水功能，導致刺激物進入皮膚，造成發炎及出現敏感反應，正所謂未雨綢繆，大家平日應多用可強化肌膚的護膚品，使肌膚維持在健康水平，但需注意產品有否添加化學成分，以免對敏感肌膚做成刺激，總之產品愈天然愈好。  

    點擊圖片放大
    +3
    +2

產品查詢︰
mtm labo（2121 1470）
KORRES（3568 8032）
Kiehl's（2196 8348）
Chantecaille（2856 2889）
Clarins（2994 6238）
IPSA（2831 8686）
gulsha（3568 8032）
Clinique（3188 1112）
JOYCE Beauty（2869 5816）
Ms. Chu Soap & Beaut（6430 5926）
Caudalie（3911 1017）
Nourish clean beauty（3565 4955）

記者︰梁靜詩

相關文章

【妝物速報】炎夏為肌膚解渴補濕兼鎖水　定期磨砂深層清潔效果更佳
17:45 2021/07/14
【妝物速報】炎夏為肌膚解渴補濕兼鎖水　定期磨砂深層清潔效果更佳
【粧物速報】Christian Louboutin鞋王型格魔法夏粧　六色眼影盤及高光胭脂打造亮麗神采
13:11 2021/07/20
【粧物速報】Christian Louboutin鞋王型格魔法夏粧　六色眼影盤及高光胭脂打造亮麗神采
【潮流粧物】Valentino Beauty進軍彩粧界以色取勝　必搶小手袋造型go-clutch粉盒
16:04 2021/05/27
【潮流粧物】Valentino Beauty進軍彩粧界以色取勝　必搶小手袋造型go-clutch粉盒

你可能感興趣

【妝物速報】炎夏為肌膚解渴補濕兼鎖水　定期磨砂深層清潔效果更佳
17:45 2021/07/14
【妝物速報】炎夏為肌膚解渴補濕兼鎖水　定期磨砂深層清潔效果更佳
【粧物速報】Christian Louboutin鞋王型格魔法夏粧　六色眼影盤及高光胭脂打造亮麗神采
13:11 2021/07/20
【粧物速報】Christian Louboutin鞋王型格魔法夏粧　六色眼影盤及高光胭脂打造亮麗神采
【潮流粧物】Valentino Beauty進軍彩粧界以色取勝　必搶小手袋造型go-clutch粉盒
16:04 2021/05/27
【潮流粧物】Valentino Beauty進軍彩粧界以色取勝　必搶小手袋造型go-clutch粉盒
皮膚發炎 皮膚痕癢 敏感 美容 美容產品 健康美容 消費資訊 消費種類

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】