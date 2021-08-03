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【鄭州暴雨】董建華稱人類正生活於氣候變化緊急狀態　林鄭指有信心2030年碳強度達標

政治 16:53 2021/08/03

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董建華認為，近期河南暴雨等事件，說明人類正生活在氣候變化的緊急狀態下。（團結香港基金Facebook）

團結香港基金今日召開網上論壇。全國政協副主席董建華表示，近期歐洲及日本出現嚴重水災，內地河南更有千年一遇特大暴雨，加上北美洲破紀錄高溫，說明人類正生活於氣候變化的緊急狀態，強調每個人都有責任應對氣候變化。

董建華又提到，國家主席習近平去年提出，中國目標在2030年前實現碳達峰、2060年前達致碳中和，形容是國家對國際的嚴肅承諾，表現出負責任的大國風範。

特首林鄭月娥則稱，應對氣候變化是全球共同面對的重要課題，又指港府的氣候變化應對工作已進行一段時間，隨各項減緩措施相繼落實，正邁於2030年，將香港的碳強度由2005年水平減少65至70%，直言對目標充滿信心。

另外，中國氣候變化事務特使、國家發改委前副主席解振華則指，中國推出的減碳措施已有顯著成效，但要達至2030年碳達峰、2060年前碳中和的目標，是需要廣泛而深的經濟社會變革，包括要在工業、城建設及交通運輸上，推行碳達峰行動。

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責任編輯：陳宛彤

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