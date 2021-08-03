【老來得子】韓76歲老戲骨「爺孫戀」曝光　河正宇父親涉迫37歲女友墮胎被控告

▲ 韓國76歲《花樣爺爺》老戲骨金容建涉嫌強迫37歲女友墮胎，意外令「爺孫戀」曝光。

韓國演藝圈爆出醜聞，76歲老牌男演員、曾參演綜藝節目《花樣爺爺》的金容建，涉嫌強迫37歲女友墮胎被控告，令這段「爺孫戀」意外曝光，震驚全國。其女友怒指與金容建已暗交13年，如今男方以自己老邁，無法照顧初生BB為由要求她墮胎，是非常自私及沒有責任感。

綜合韓媒報道，金容建於2008年在一部電視劇煞科宴上認識女方，當時女方年僅24歲，兩人不久開始暗中交往。金容建的朋友形容他們是「彼此不會給予壓力，互相幫助、互相依靠的關係」。

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女友24歲起暗交13年

兩人維持了13年超友誼關係，直到今年3月，金容建得悉女友懷孕後，反對她誕下孩子，要求女友墮胎，理由是自己已屆古稀之年，無法照顧初生孩子，令女友非常憤怒，直斥他自私、不負責任，因此於7月24日以強迫墮胎未遂控告金容建。

13年來我都只能偷偷與他交往，他現在還想除掉我肚裡的小生命？金容建先生覺得自己（剩下的）人生重要，但女人的人生也很重要。

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金容建︰說服女友時稍微大聲

金容建接受警方調查時，態度急轉彎，後來向傳媒稱他早於今年5月底便告訴女友，會支持她誕下BB，並願意負起撫養責任。他解釋，自己因76歲高齡再得子而感到慌張，在說服女友的過程稍微大聲了，希望與女友能化解誤會。

不過，女友表示在懷孕初期已傷透心，拒絕直接與金容建對話，已交由律師全權處理。

傳影帝兒子河正宇讚父厲害

金容建出道逾50年，曾演出《有品位的她》、《主君的太陽》等多部韓劇，近年最為人所共知是演出綜藝節目《花樣爺爺》，而他的兩名兒子也是知名演員《與神同行》河正宇和《大風水》車賢宇，43歲的河正宇更是影帝級人馬，近日被傳媒不斷追訪再做哥哥的感受。

河正宇透過公司回應稱，不清楚父親的私生活，對此不予置評；車賢宇方面亦表示無可奉告。不過有韓媒指出，河正宇得知老父搞大女友的肚皮後，有向老父送上祝賀，更讚揚老父好厲害！

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責任編輯︰王明芳