【圓名校夢】小學起每年向心儀名校報插班　堅毅女生不放棄中二終獲錄取

▲ 升中派位放榜有人歡喜亦有人愁。（香港經濟日報資料圖片）

7月初升中派位放榜，據教育局公布，今年共52,055名學生參加中學派位，在「自行分配學位」及「統一派位」階段，92%學生獲派首三志願，獲派首志願滿意率為81%，兩者同樣比去年高。但有人歡喜亦有人愁，不是每位學生都能獲派心儀學校。

上星期，朋友突然傳來信息談及小六女兒的派位結果；雖然獲派第三志願，但卻是意料之外，令她們一家非常失望。女兒更因自覺不夠努力而令大家失望，哭了起來。朋友說其實她的女兒已經盡了力，這兩年來不斷進步，成績也不錯，所以料不到會有如此結果；眼見成績比女兒差的同學也派了更好的學校，令她更加不忿及自責，是否因為她為女兒選擇錯誤而導致，自己也不禁哭了起來！

事到如今，她只好四處奔波到學校叩門，碰一碰運氣，這種滋味，就只有過來人才能明白。作為她的朋友，我也幫不了甚麼，只好聽她傾訴，及替她修改推薦信的內容。面對這意料之外的事，她也沒有準備，有點方寸大亂。如果叩門無望，她惟有讓女兒在獲派學校先讀一年，明年希望再找更好的學校插班。

在這過程中，雖然不開心，也非常擔心女兒的前途，但朋友仍盡量讓女兒安心及安撫她的情緒，所以即使她和我交談也是用文字信息以避免女兒聽到。在這一刻，她女兒最需要的是家長的支持和鼓勵，要勇於接受事實及積極面對挫折，未來一年更要加倍努力讀書。

以上的例子並不罕見。曾經有位朋友的女兒一直希望考入名校，由小學開始每年都報考目標學校做插班生，直至升中二那年才終於獲該校錄取。因此，有既定目標就需要堅持及努力——機會往往是留給有準備的人，千萬不要因小小挫折而輕易放棄。

全文刊於《經濟日報》專欄「惜識童樂」，原題為「有人歡喜有人愁」。

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