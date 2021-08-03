【拉闊音樂會】柳應廷覺姜濤有霸氣　期待跟林家謙+Tyson跳舞

▲ 林家謙 姜濤柳應廷Tyson Yoshi合作《拉闊音樂會》

商台於9月27日舉行的 《拉闊音樂會風火雷電 【林家謙 x 姜濤 x 柳應廷 x Tyson Yoshi】 GOGOX 速遞廣東歌》，以「風火雷電」為主題，四位歌手包括：林家謙、姜濤、柳應廷及Tyson Yoshi分別代表著「風、火、雷、電」四大元素，其中柳應廷便解構「雷」的特性。

Jer在「雷動聲勢。柳應廷」宣傳片中，透露與林家謙、Tyson Yoshi及姜濤於鏡頭以外的相處，首次參與拉闊音樂會的Jer坦言非常開心：「拉闊音樂會是商台盛事，好想看看我們4個不同風格歌手，玩大家音樂會擦出甚麼火花。」

▲ Jer代表「雷」。

被問到與林家謙、Tyson Yoshi及姜濤合作感受，他說：「今次第二次同林家謙合作，記得初初認識的家謙是較慢熱，而我又好慢熱，所以沒有玩得很開心，但今次熟了便好開心。Tyson Yoshi就好有型，好cool，像不講話般，但其實都是一個貪玩小男孩。」

至於姜濤，他說對方一個人在舞台上予人一種『我喺偶像』，要統領整個舞台的霸氣：「但今次同佢夾反而感覺輕鬆了。」Jer希望今次演出可以帶給觀眾新鮮感和驚喜，笑言：「最期待4個人一齊跳舞畫面，雖然我本身都不跳舞，學一隻舞需要好多時間，但希望家謙同Tyson可以在舞台上發掘這一面潛能。」

▲ 姜濤予Jer感覺台上有霸氣。





Jer於年初叱咤頒獎禮勇奪「叱咤樂壇生力軍金獎」，獲隊友冠以「金Jer」的稱號，他乘勝追擊推出難度之作《狂人日記》盡顯唱功。Jer直言：「今年第一首歌《狂人日記》同『雷』的元素一樣，好像突然之間『砰』一聲，有種炸到人的感覺。」