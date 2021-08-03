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【教協風波】譚耀宗：教協以「搞政治」為主　籲早日重回正軌

政治 17:24 2021/08/03

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譚耀宗指教協過往與反中亂港組織關係密切。（林宇翔攝）

全國人大常委譚耀宗表示，支持教育局中止與教協的工作關係，他指教協以「搞政治」為主，和反中亂港組織關係密切，又引述有意見指，教協所為，與它作為教師職工會的身份不符，會影響老師和學生，他認為，政府是時候向教協表達立場。

譚耀宗今出席香港再出發大聯盟活動後表示，教協作為全港最大教師工會，承擔好大責任，希望教協早日回到正軌。

至於之後會否有其他組織被處理或取締，譚耀宗拒絕評論，認為政府應該知悉哪些組織有問題，他提醒，港區國安法下，任何組織過往行為如影響社會穩定和國家安全，都要特別小心，避免作出同樣行為。

另外，就廉政公署起訴立法會前議員區諾軒，以及歌手黃耀明，控告兩人涉嫌在2018年立法會港島區補選中作出舞弊行為。譚耀宗指，過去民建聯都非常小心，選舉誓師大會都不會邀請歌星、執業歌手表演，因容易觸犯選舉法例。 

立法會前議員陳凱欣曾在選舉造勢大會上提供不同類型的娛樂表演，陳凱欣表示，自己所有競選活動，均是按選舉條例要求進行，不評論其他個案，認為造勢大會的程序、細節等不應由她或公眾演繹，而應交由專業人士和法定機構定義。

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記者：林曉君

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