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【不良銷售】大埔餐廳魷魚充鮑魚　海關拘餐廳女董事涉違商品說明條例

社會 17:28 2021/08/03

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大埔一間食肆出售聲稱為「鮑魚」食品，海關今日（3日）拘捕一名食肆女董事。

大埔一間食肆出售聲稱為「鮑魚」食品，惟事後被揭懷疑與事實不符。海關今日（3日）拘捕一名食肆女董事，她涉嫌供應附有虛假商品說明的食品，違反《商品說明條例》。

海關早前接獲舉報，指一間位於大埔的食肆出售聲稱為「鮑魚」的食品，懷疑該些食品附有虛假商品說明。海關人員隨即到該食肆試購兩款分別聲稱為「鮑魚火腿絲通粉」和「鮑魚火腿絲奄列」的食品，並將樣本送往政府化驗所作檢驗。化驗結果證實，該兩款食品中聲稱為「鮑魚」的材料實則是魷魚，與聲稱不符。經調查後，海關人員今日拘捕該名四十七歲食肆女董事。

海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者於購買商品時亦應光顧信譽良好的商戶。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作銷售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款港幣五十萬元及監禁五年。

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責任編輯：曾卓鋒

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