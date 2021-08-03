【澳門疫情】一家四口中招掀糧食搶購潮　澳政府指供應充足籲無需搶購

▲ 一家四口中招掀糧食日用品搶購潮，澳政府強調供應充足籲無需搶購（資料圖片）

澳門新冠疫情再現危機，有一家四口於昨日及今日檢測出陽性，根據澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心的評估，澳門面臨社區傳播及爆發的風險極高，詳情請看：下一頁。當地居民湧至超市及便利店購買食品及日用品，令付款處大排長龍，亦有大批居民和旅客下午急往關閘口岸嘗試離境；澳門經濟及科技發展局表示，當地食用品供應充足，呼籲居民無需搶購。

經濟局明確指出，措施不影響本澳日常鮮活、冰鮮、冷凍食品，以及其他糧油罐頭食品的正常、持續及穩定供應。澳門各項食品供應充足穩定，以大米為例，截至7月存量達 130萬公斤，約為本澳 1個月的消耗量，呼籲居民無需不必要搶購。

澳門特區政府亦呼籲居民，留意新型冠狀病毒感染應變協調中心每天發佈的防疫訊息，不應相信及言傳未經證實的不實消息。

澳門市政署亦持續與澳門食品入口供應商協調並保持密切溝通，保障蔬菜、肉類等農副產品及鮮活食品的品質安全和穩定供應；亦已與「兩南」聯繫，保證供澳鮮活食品之運輸不受影響，數量供應穩定充足，保持澳門居民生活平穩。

供澳之各鮮活食品如常每天經關閘口岸送抵本澳並到新批發市場接受檢驗檢疫，再供應到市場。根據資料，日常供澳之蔬菜約有229噸、水果約107噸、蛋品約62萬隻、冰鮮禽約16噸，活豬約250隻，供澳鮮活食品數量正常，不受疫情影響。

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責任編輯：鄧凱文