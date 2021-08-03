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【電話騙案】警拘捕3男子涉電話騙案　14名長者共被騙135萬

社會 17:43 2021/08/03

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14名長者共被騙135萬。（黃傑偉攝）

警方昨日（2日）拘捕3名男子，涉嫌以電話騙案形式從14名受害人身上騙取約135萬，3人均涉「以欺詐手段獲得財產」。

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警方於7月6日至28日接獲13宗電話騙案，形式包括「猜猜我是誰」及虛構綁架，案中騙徒會扮演受害人子女或其子女朋友訛稱被禁錮或被警方拘捕，或聲稱入院需要款項應急，其後騙徒會指受害人往沒有閉路電視覆蓋範圍地點交收，以逃避警方追查。港島總區情報組探員經深入調查後鎖定兩名目標男子，於昨日在土瓜灣一公園內，發現兩名目標男子正向一名形跡可疑男子收取一筆款項，而該名可疑男子剛從一名78歲女士手中接收8萬元款項。

探員隨即將3名男子拘捕，罪名為「以欺詐手段獲得財產」，並在其中一名男子身上尋回受害人被騙款項。 被捕人年齡介乎25至32歲，警方調查期間檢獲多部智能電話，及被捕人犯案時衣物。警方調查發現，其中一名被捕男子是詐騙集團於社交平台上標榜搵快錢招攬加入，聲稱事成後可得到報酬。警方指騙案涉及14名受害人， 年齡介乎71至88歲，騙款由5萬至20萬元不等，騙款總額135萬元。警方指調查仍然持續，不排除稍後會有更多人被捕。

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記者：黃傑偉

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