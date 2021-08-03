【新冠疫苗】聶德權：若每日新增3萬人打第一針　下月底或可達至7成接種率

▲ 聶德權表示，社區疫苗接種中心計劃延長服務至10月底。（林宇翔攝）

本港疫苗接種計劃推行至今已有159日，公務員事務局局長聶德權表示，按目前速度，若能夠繼續保持每日新增3萬人接種第一針，就有機會在下月底，達到7成接種率的目標。

香港在出發大聯盟響應政府的新冠疫苗接種計劃，特別製作疫苗歌曲「全城Da Da Da」，由歌手容祖兒演唱。聶德權和食衞局局長陳肇始今受邀出席MV發布會。聶德權提到，為方面市民，達到7成接種率這個階段性目標，社區疫苗接種中心計劃延長服務一個月，至10月底，但就讓大家不要等，盡快去打針。

陳肇始則表示，本港已連續57日沒有出現本地個案，強調，接種率越高，越有條件放寬防疫措施及盡快恢復通關。

對於內地近日疫情反彈，全國人大常委、大聯盟秘書長譚耀宗稱，希望在情況好轉、符合條件下，可制定有限名額，讓有需要人士免檢疫回內地。

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記者：林曉君