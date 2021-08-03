【海洋公園】冰蛋糕為3隻大熊貓慶生　盈盈7月下旬起現懷孕徵狀

▲ 冰蛋糕為3隻大熊貓慶生，盈盈7月下旬起現懷孕徵狀。(海洋公園提供)

海洋公園今（3日）指，踏入8月陸續為園內3隻大熊貓安安、盈盈和樂樂舉辦生日慶祝活動，並為安安送上冰蛋糕，同時推出大熊貓主題美食及購物優惠。另外，盈盈和樂樂曾成功自然交配，盈盈自7月下旬出現妊娠徵狀，包括食慾減少，及作息時間顯著延長等。為了讓護理員更專注照顧牠們，「大熊貓之旅」展館現正暫停開放，直至另行通知。

生活在野生環境的大熊貓一般壽命約20歲，而人工飼養環境下則可達30歲。公園第一代的大熊貓安安將於今個月滿35歲，相等於人類約105歲，成為人工飼養環境下全球迄今最長壽的雄性大熊貓。大熊貓樂樂和盈盈則於8月8日及8月16日踏入16歲。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

護理員團隊特別與Häagen-Dazs™設計了色彩鮮艷的冰蛋糕，為安安、樂樂和盈盈送上祝福。冰蛋糕用了三隻大熊貓最愛的食材製作，包括竹子、蕃薯、胡蘿蔔、香蜜梨和富士蘋果等，頂部亦寫上各自的名字和歲數。安安先四周探索牠的生日賀禮後，再坐著享用最愛的竹筍。另一邊廂的樂樂亦同時收到護理員的祝福，投入歡欣的派對氣氛，盡情地享用冰蛋糕。

公園續指，樂樂與盈盈於今年的繁殖季節曾經成功嘗試自然交配，而盈盈自7月下旬出現典型的妊娠徵狀，包括食慾減少，及作息時間顯著延長等，惟這些跡象不排除是假懷孕所致。公園動物護理團隊會繼續密切觀察盈盈的荷爾蒙水平及行為變化，適時向公眾提供最新消息。為了讓護理員於大熊貓繁殖季節後更專注照顧牠們，「大熊貓之旅」展館現正暫停開放，直至另行通知。

另外，於8月期間，市民可在公園「海濱禮品廊」及「熊貓禮品店」以優惠價購買指定大熊貓毛公仔，並以7折優惠選購指定大熊貓主題手提包；8月8至16日期間，更可於在「水都餅店」品嚐大熊貓主題美食。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜