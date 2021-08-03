【媽媽辛酸】雙職母親的愛與罪　心理學家教路如何戰勝內疚感

▲ 媽媽產後工作有親職壓力，或令她們對外出工作出現罪疚感。（istock圖片）

阿怡來到我的輔導室，哭訴著初為人母這半年遇到的困境。

「我從來沒有想過，當母親原來是這樣難。」

阿怡的無助是不難理解的。回想起棉乾絮濕的日子，最初的不知所措，慢慢和兒子建立起親密的關係。好不容易捱過了十四週，重返工作崗位，又萬分的不捨；在工作時，又擔心工人和母親能否理解和照顧孩子的需要，壓力愈來愈大……

「妳覺得最困難的是什麼?」

「作為部門主管，我必須專注投入完成手頭上的工作，很多棘手的問題，也不是短時間可以處理到。好不容易完成了工作跑回家，剛好又錯過了餵奶的時間; 看見他吃飽睡了，我的眼淚便開始流下來……」

「我覺得不能陪在BB旁邊，給他最好的照顧，是我不好。」

當新生命來到家庭，除了驚喜之外，責任和經濟開支也隨之增加。特別在消費指數高的香港，很多時父和母也需要同時工作以應付家庭支出。在中國社會「男主外，女主內」的傳統觀念，強調女性在照顧家庭和育兒上不可取代的角色。縱然在西方國家，女性在孩子仍在襁褓之年返回工作崗位，也面對很多的質疑。在1970年代，有學者認為女性外出工作，嬰兒會缺乏母親照顧而影響心理發展。這些固有的想法，很多時增加女性的親職壓力，令她們對外出工作出現罪疚感。

研究了解在職父母對子女發展的影響

以下哈佛商學院的研究，可以給我們一些啟示。McGinn (2019)收集全球24個國家包括亞洲的數據，了解在職父母對子女發展的影響。研究發現，童年時母親外出工作的家庭，成年的女兒較大機會接受更多教育和外出工作、工時會較長，及從事管理相關的職責；她們也比媽媽在家照顧家庭的成年女兒賺取稍高的收入。另外，童年母親在外工作，成年後兒子則會花較多時間照顧家人，但女兒則花較少時間照顧家庭。

「內疚感是大部分父母也會經歷的情緒，」我試著幫阿怡整理混亂的思緒。「內疚感告訴我們，事情有些不對勁。適度的內疚可以幫助我們思考和引發動機去調整現狀。妳作為要兼顧工作的新手媽媽，常常在平衡工作和孩子的照顧，感到掛念或者難受是可以理解的。這些感受其實告訴妳，妳有一顆願意為孩子和家庭付出關懷的心。」

雙職媽媽有長期內疚感

「唉……」阿怡慢慢放鬆下來。「長期的內疚感，令我常常睡得不好，更甚的，是我對BB也失去耐性。有一次他嘔奶，我失控地大鬧，後來自己也後悔了。」

「妳明白這一點，即是知道是時候後退一步，反思一下是否要這樣想下去。」

「我明白的，只是怕一旦放下要求、鬆懈了，BB照顧的質素就會受影響。」阿怡開始理解自己自責的由來。

「曾經有一個長輩告訴我，小朋友有自己的生命軌跡，他們有責任和需要去重寫自己的故事。無論父母怎樣盡力去協助，也只是他們人生故事中的其中一個角色。小朋友都很聰明，懂得透過自己的錯誤去理解人生，甚至會利用父母的錯誤，去編寫他們的故事。」

「那麼我應該怎麼辦 ?」

「可以告訴我，妳和BB最難忘的片段嗎？」

「我記得第一次帶BB到公園和海傍散步。我推著BB車，他眼仔碌碌地望著周圍的樹影和天上的雲。有一刻，我感覺全世界只有我和他。我覺得心滿意足，就好像這生再沒有什麼遺憾了。」

養兒育女充滿挑戰與掙扎

「養兒育女是個過程，有很多令人懷念的瞬間，也有很多挑戰和掙扎。或許戰勝內疚感的最好方法，就是把心思放在為人父母的歷程，感受彼此愛的連繫，給予自己和孩子跌倒和學習的機會，見證大家的成長。」

「那麼我知道該怎樣做了!」

我帶笑的看著她，為她的領悟感到欣慰。

「係時候book番個老鼠樂園staycation了!」阿怡雀躍的說道。

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 臨床心理學家溫穎瑤