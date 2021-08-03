  • 27°C
香港時間 : 2021803日 (週二) 19:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【指控誹謗】《寵我》電影公司入稟指台灣電影《怪胎》導演等涉誹謗

社會 18:06 2021/08/03

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

《寵我》電影公司再次入稟高院指控台灣電影《怪胎》導演等涉誹謗。資料圖片

香港電影《寵我》版權持有人早前入稟高等法院，指控台灣電影《怪胎》製作公司及編導涉抄襲，事後《怪胎》製作公司及編導發表聲明回應指控。《寵我》版權持有人日前再次入稟高等法院，指有關聲明內容對公司構成誹謗，令電影公司就影片尋找投資者出現困難等，故要求發行公司、導演及監製作出賠償，並要求法庭頒令禁制再發出構成誹謗之言論。

原告JK Holdings Limited；答辯人廖明毅、高先電影有限公司及陳怡樺。

入稟狀指，原告於2020年11月19日入稟高院指控台灣電影《怪胎》涉抄襲侵權，其後答辯人分別就指控發聲明作回應，有關內容導致原告就新影片尋找投資者出現困難，並指聲明等內容對原告構成誹謗，令公眾以為原告不誠實等，遂入稟要求法庭頒令禁制答辯人發布對原告構成誹謗之言論，並須就其誹謗言論對原告造成聲譽受損等作出賠償。

原告早前入稟高等法院，指控《怪胎》製作公司和編導涉抄襲，要求法庭頒下禁制令，禁止發布任何涉及侵權《寵我》的作品，以及作出賠償。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧

監製 電影 導演 經濟 誹謗 香港 台灣 東京

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】