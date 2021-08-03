【指控誹謗】《寵我》電影公司入稟指台灣電影《怪胎》導演等涉誹謗

▲ 《寵我》電影公司再次入稟高院指控台灣電影《怪胎》導演等涉誹謗。資料圖片

香港電影《寵我》版權持有人早前入稟高等法院，指控台灣電影《怪胎》製作公司及編導涉抄襲，事後《怪胎》製作公司及編導發表聲明回應指控。《寵我》版權持有人日前再次入稟高等法院，指有關聲明內容對公司構成誹謗，令電影公司就影片尋找投資者出現困難等，故要求發行公司、導演及監製作出賠償，並要求法庭頒令禁制再發出構成誹謗之言論。

原告JK Holdings Limited；答辯人廖明毅、高先電影有限公司及陳怡樺。

入稟狀指，原告於2020年11月19日入稟高院指控台灣電影《怪胎》涉抄襲侵權，其後答辯人分別就指控發聲明作回應，有關內容導致原告就新影片尋找投資者出現困難，並指聲明等內容對原告構成誹謗，令公眾以為原告不誠實等，遂入稟要求法庭頒令禁制答辯人發布對原告構成誹謗之言論，並須就其誹謗言論對原告造成聲譽受損等作出賠償。

原告早前入稟高等法院，指控《怪胎》製作公司和編導涉抄襲，要求法庭頒下禁制令，禁止發布任何涉及侵權《寵我》的作品，以及作出賠償。

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記者：林育慧