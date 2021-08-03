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【完善選舉】陳茂波稱保證政治參與均衡而廣泛　香港會計專業積極助力內地經濟發展

政治 18:14 2021/08/03

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陳茂波表示，新選舉制度讓香港走出政治困局。（政府新聞處）

負責選出特首的1,500人選舉委員會，提名期周五展開。財政司司長陳茂波稱，完善選舉制度的其一重點，是保證香港社會的政治參與均衡而廣泛，以具有廣泛代表性的選舉委員會最為重要。

陳茂波今日出席國家財政部香港會計諮詢專家受聘儀式。他表示，完善選舉制度符合實際情況及發展需要，讓香港走出政治困局，避免再內耗、空轉，從而提升港府的治理效能。他續指，會計專業是選委會第二界別一分子，其中由國家財政部委聘的香港會計諮詢專家，所組成的「香港會計諮詢專家協會」將會擔當一個重要的角色。

他又提到港區國安法，為香港全面建立健全的法律制度和執行的機制，有效遏止對國家安全構成嚴重威脅的行為和活動，恢復香港社會的安全穩定，同時也鞏固了香港國際金融中心的地位，保障了香港社會和經濟的可持續發展。

另外，陳茂波形容，香港會計專業，由國家改革開放到現在，都積極參與及助力內地經濟發展，發揮關鍵中介人角色，同時在國家的會計專業發展方面，都作出積極貢獻。

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記者：陳宛彤

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